Le latéral droit expérimenté, devenu l'un des véritables emblèmes du Real Madrid après de longues années passées au club, Dani Carvajal poursuivra sa carrière dans un autre club de La Liga espagnole. Selon les informations du célèbre insider et expert des transferts, Fabrizio Romano le joueur espagnol Getafe a trouvé un accord avec le club.

Les parties ont déjà conclu un accord verbal sur tous les aspects financiers et organisationnels du transfert. L'annonce officielle de la signature du contrat est attendue dans les prochaines heures ou jours.

Examen médical passé : Détails du transfert

Préférant rester dans la région de la capitale espagnole, le défenseur de 34 ans est prêt à rejoindre sa nouvelle équipe :

Visite médicale réussie : Selon l'insider, Carvajal a passé avec succès sa visite médicale pour Getafe et a confirmé qu'il était physiquement prêt à jouer ;

Le facteur de la stabilité à Madrid : Avant de mettre fin à sa carrière, le joueur a privilégié la possibilité de rester près de Madrid avec sa famille tout en continuant à jouer à un haut niveau en La Liga.

13 ans d'histoire glorieuse au « Real » et 6 titres en LDC

Dani Carvajal laisse une trace indélébile en tant que l'un des défenseurs les plus titrés et les plus fidèles de l'histoire du Real Madrid :

13 saisons dans l'équipe première : En dehors d'une année en prêt au Bayer Leverkusen, il a évolué sans interruption avec les « Merengues » de 2013 à 2026, atteignant le statut de capitaine de l'équipe ;

6 Ligues des champions légendaires : Carvajal fait partie du cercle très fermé des joueurs ayant soulevé 6 fois le trophée de l'UEFA Champions League au-dessus de leur tête avec le Real ;

Une collection complète de titres : Sous le maillot madrilène, le défenseur a remporté à plusieurs reprises la La Liga, la Copa del Rey, la Supercoupe de l'UEFA et la Coupe du Monde des Clubs.

Ce transfert apportera sans aucun doute une immense expérience internationale, un leadership et une mentalité de gagnant à la défense de Getafe. Les supporters madrilènes se préparent à voir leur ancien capitaine sous de nouvelles couleurs en La Liga.