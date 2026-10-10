Les compositions d'équipes pour le match entre Barcelone et Getafe sont annoncées

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Les compositions d'équipes pour le match entre Barcelone et Getafe sont annoncées

Dans le cadre de la 8e journée de La Liga, le leader du championnat, le FC Barcelone, accueille Getafe sur son terrain. La composition de départ des Catalans, qui poursuivent leur saison avec une efficacité remarquable et une série de victoires, a été dévoilée avant cette rencontre.

Plusieurs changements notables apparaissent dans la feuille de match validée par le staff technique, notamment le retour du gardien titulaire Joan García, totalement rétabli de sa blessure, qui débutera la rencontre.

Composition de départ du FC Barcelone : Un milieu solide et une attaque menée par Yamal

Les Catalans alignent leurs forces vives :

  • Ligne de gardien : De retour sur le terrain après sa blessure, Joan García est titularisé pour garder les cages avec assurance ;

  • Bloc défensif : Le quatuor composé de Koundé, Eric García, Gerard Martín et Espart occupera les flancs et l'axe central ;

  • Créativité au milieu : Au centre, Gavi, Dani Olmo et le nouveau leader de l'équipe, Rodri, assureront la maîtrise du ballon ;

  • Trio d'attaque : Sur les ailes, le rapide Anthony Gordon et la jeune star Lamine Yamal, avec Gabriel Jesus en pointe, sont chargés de percer la défense adverse.

La résistance de Getafe et les choix des visiteurs

Les visiteurs entrent sur le terrain en s'appuyant traditionnellement sur une tactique défensive et rigoureuse :

  • Lutte contre les hôtes : Dans l'effectif du club de la banlieue madrilène, le gardien expérimenté Soria, ainsi que les défenseurs Mójica, Romero, Djené et Kiko tenteront de repousser les assauts ;

  • Milieu et contre-attaques : Francho, Mario Martín, Terrats, A. García et Iván tenteront de briser la pression du FC Barcelone sur le terrain.

Feuille de match et compositions

  • La Liga. 8e journée

    FC Barcelone — Getafe

  • FC Barcelone : Joan García, Koundé, Eric García, Gerard Martín, Espart, Gavi, Olmo, Rodri, Gordon, Gabriel Jesus, Yamal.

  • Getafe : Soria, Mójica, Romero, Djené, Kiko, Francho, Mario Martín, Terrats, A. García, Iván.

Le superclub catalan pourra-t-il célébrer une nouvelle victoire devant ses supporters ou Getafe parviendra-t-il à stopper le favori avec sa forteresse défensive ? Tout se décidera lors du match nocturne.

BarceloneGetafeLa LigaJoan GarcíaFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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