L'entraîneur de Radnik, Rendulić, révèle le rôle spécial d'Otabek Shukurov dans l'équipe

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L'entraîneur de Radnik, Rendulić, révèle le rôle spécial d'Otabek Shukurov dans l'équipe

L'un des leaders de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Otabek Shukurovet son arrivée au sein du club de Radnik, représentant de la SuperLiga serbe, suscite un grand intérêt parmi les experts et la presse locale. L'entraîneur de l'équipe de Surdulica, Zoran Rendulić dans une interview approfondie accordée au média serbe influent Mozzart Sport a expliqué en détail les changements que le milieu de terrain ouzbek apportera à l'équipe et ses missions sur le terrain.

Pour ce technicien de 42 ans, qui a travaillé pendant près de trois ans dans le staff de l'Étoile rouge de Belgrade, l'arrivée d'un joueur du calibre de Shukurov témoigne du nouveau cap franchi par le club.

« Participant à la Coupe du Monde et leader » : La haute estime de l'entraîneur

Rendulić a d'abord salué la vaste expérience internationale et les qualités de leader de notre compatriote :

  • Un CV impressionnant : « Otabek a disputé plus de 90 matchs avec l'équipe nationale, possède le statut de capitaine et a participé à tous les matchs de la Coupe du Monde. Pour un club du niveau de Radnik, l'arrivée d'un tel joueur montre la progression de notre équipe », a déclaré le technicien serbe ;

  • Profil idéal : Rendulić souligne qu'Otabek correspond parfaitement au profil de milieu de terrain central expérimenté qui manquait à l'équipe.

Le nouveau rôle de Shukurov sur le terrain : Pas seulement le « travail de l'ombre »

Le staff technique de Radnik et les experts n'attendent pas seulement de Shukurov qu'il soit un milieu défensif classique brisant les attaques adverses :

  • « Box-to-box » et contrôle du tempo : Otabek doit évoluer entre les deux surfaces, travailler avec le ballon, organiser les attaques et, surtout, assurer l'équilibre lors de la perte de balle ;

  • Gestion du rythme de jeu : Comme l'équipe de Rendulić joue un football très rapide et énergivore, une fatigue physique est souvent observée après la première mi-temps. Shukurov, avec son calme, doit devenir la figure clé capable de réguler le tempo du match.

Concurrence au milieu : Qui sont les principaux rivaux de Shukurov ?

Malgré le nom et l'expérience de Shukurov, une concurrence est établie au milieu de Radnik, avec les joueurs suivants :

  • Miloš Popović (22 ans, capitaine) : Le milieu défensif principal de l'équipe et rempart devant la défense. Sa place dans le onze de départ est considérée comme solide ;

  • Martin Novaković : Milieu offensif, auteur de 2 buts et 3 passes décisives cette saison. Sa mission étant liée à la créativité, il n'est pas un concurrent direct pour Shukurov ;

  • Aleksandar Pejović (35 ans) : Le principal et direct concurrent du joueur ouzbek. Pejović est également un milieu central/défensif expérimenté qui était titulaire régulier avant l'arrivée d'Otabek.

Otabek Shukurov Bien qu'il n'ait pas encore fait ses débuts officiels avec le club serbe, son expérience internationale et sa vision du jeu devraient lui permettre de s'imposer rapidement comme titulaire à Radnik.

Otabek ShukurovRadnikSuperLigaSerbieFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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