L'un des leaders de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Otabek Shukurovouvre un nouveau chapitre de sa carrière. Le milieu de terrain expérimenté, qui a disputé les trois matchs de la phase de groupes lors de la Coupe du Monde, évoluera désormais en SuperLiga serbe.

Le joueur de 30 ans « Radnik » a signé un contrat avec le club. Ce transfert, qui semble simple à première vue, a provoqué une grande agitation dans le football serbe. Shukurov n'arrive pas dans le petit club de Surdulica comme un joueur étranger inconnu, mais comme un international ouzbek ayant récemment participé à la Coupe du Monde.

La presse serbe considère ce transfert comme l'un des renforts les plus sérieux de l'histoire du « Radnik ».

Un joueur de Coupe du Monde arrive à Surdulica

Pour Shukurov, le championnat serbe n'est pas une première expérience à l'étranger.

Le footballeur ouzbek a joué au cours de sa carrière dans les championnats des Émirats arabes unis, d'Arabie saoudite et de Turquie. Il a été champion des EAU avec le « Sharjah FC ».

En Super Lig turque, il a défendu les couleurs de « Fatih Karagümrük » et de « Kayserispor ». Durant son passage à Istanbul, il a travaillé sous la direction de l'une des légendes du football mondial, Andrea Pirlo. Il a également travaillé sous ses ordres.

Shukurov est entré dans l'histoire en devenant le premier joueur ouzbek à fouler les pelouses de la Super Lig turque.

Désormais, sa destination est un environnement totalement différent : la ville serbe de Surdulica.

Selon le recensement de 2022, la ville compte 9 242 habitants. La population totale de la municipalité est d'environ 17 000 personnes.

Il s'installe dans un environnement beaucoup plus petit que les grands marchés du football où il a évolué précédemment.

Mais c'est précisément pour cette raison que son arrivée au « Radnik » est devenue un événement majeur.

Un cadeau d'anniversaire pour le « Radnik »

L'année 2026 revêt une importance particulière pour le « Radnik ».

Le club de Surdulica célèbre son centenaire. Il est symbolique que l'un des transferts les plus retentissants de l'histoire du club ait lieu précisément durant cette année jubilaire.

Les publications sportives serbes n'ont pas traité le transfert de Shukurov comme une simple signature d'agent libre.

Certains médias ont qualifié son nom de « bombe du mercato ». Des sources locales comme Meridian Sport et Mozzart Sport ont accordé une attention particulière à l'arrivée du joueur ouzbek au « Radnik ».

La raison de cette réaction est compréhensible.

Shukurov n'est pas un étranger inconnu venant faire un essai. C'est un joueur expérimenté qui a disputé 92 matchs et marqué 9 buts avec l'équipe nationale d'Ouzbékistan.

Sa plus grande scène récente reste la Coupe du Monde.

Agent libre après la Coupe du Monde

Le transfert de Shukurov au « Radnik » présente un autre aspect intéressant.

Son précédent club était « Baniyas ». Après la Coupe du Monde, le joueur est devenu agent libre.

C'est pourquoi le « Radnik » n'a pas payé d'indemnité de transfert pour Shukurov.

Cependant, cela ne signifie pas que sa valeur marchande est faible.

Selon Transfermarkt, la dernière valeur marchande de Shukurov était estimée à 1,5 million d'euros.

Ce chiffre fait de lui l'un des joueurs les plus chers de l'effectif du « Radnik ».

Avant l'arrivée de Shukurov, le joueur le plus cher du club était le latéral droit Mateja Gašić, évalué à environ 1,2 million d'euros.

Ainsi, le « Radnik » a ajouté à son effectif un joueur étranger dont la valeur marchande dépasse celle de ses cadres actuels, sans dépenser d'indemnité de transfert.

Le « Radnik » vise les sommets

Au moment de l'arrivée de Shukurov, le « Radnik » ne réalise pas une mauvaise saison en SuperLiga serbe.

Après 10 journées, le club de Surdulica compte 14 points. L'équipe occupe la 7e place du classement avec trois victoires, cinq nuls et deux défaites.

Ce résultat montre que le club a encore la possibilité de grimper au classement.

Désormais, l'un des objectifs principaux du « Radnik » est d'exploiter efficacement les capacités du milieu de terrain ouzbek expérimenté.

L'entraîneur du club,

Zoran Rendulić, a souligné que l'équipe manquait justement d'un joueur comme Shukurov. Que va apporter l'expérience de 92 matchs au « Radnik » ?

L'atout principal de Shukurov est son expérience.

Il a été sélectionné 92 fois avec l'équipe nationale d'Ouzbékistan.

Il a joué dans les championnats des EAU, d'Arabie saoudite et de Turquie. En Super Lig turque, il a travaillé avec un spécialiste comme Pirlo.

Plus important encore, il a participé aux trois matchs lors des débuts de l'équipe nationale en Coupe du Monde.

Cette expérience n'est pas qu'une simple statistique pour le « Radnik ». L'équipe, qui vise des objectifs élevés en championnat serbe, a recruté un joueur ayant évolué au niveau international et habitué à la pression.

En ce sens, le transfert de Shukurov est pour le « Radnik » non seulement un renforcement de l'effectif, mais aussi une opportunité d'équilibrer l'expérience de l'équipe.

Un nouveau défi pour le joueur ouzbek

C'est aussi un défi particulier pour Shukurov.

Il arrive dans le football serbe après avoir évolué dans des championnats aux moyens financiers élevés comme ceux des EAU et de Turquie. On attend désormais de lui non seulement qu'il montre son expérience, mais qu'il contribue à améliorer les résultats du « Radnik ».

C'est l'aspect le plus intéressant de ce transfert.

Un joueur ayant disputé la Coupe du Monde avec l'Ouzbékistan s'apprête à devenir l'un des leaders d'un club municipal de 17 000 habitants.

Pour le « Radnik », cela pourrait devenir l'un des plus beaux cadeaux de son centenaire.

À Surdulica, on n'accueille pas Shukurov comme un étranger ordinaire, mais comme un joueur doté d'une grande expérience internationale ayant participé à la Coupe du Monde.

Place au terrain.

Si Shukurov parvient à transformer son expérience en résultats, son transfert au « Radnik » pourrait non seulement entrer dans l'histoire comme l'un des événements les plus marquants du jubilé en Serbie, mais aussi comme une nouvelle étape pour le football ouzbek en Europe.