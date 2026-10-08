Qu'a dit l'entraîneur du club serbe à propos d'Otabek Shukurov ?

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Qu'a dit l'entraîneur du club serbe à propos d'Otabek Shukurov ?

L'un des milieux de terrain expérimentés et leaders de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Otabek Shukurov poursuivra sa carrière dans le championnat serbe. L'entraîneur du club de Radnik Surdulica, Zoran Rendulić, a salué le transfert du milieu de terrain ouzbek, affirmant que cet accord est la preuve évidente de l'histoire du club et de son passage à un nouveau niveau.

Le spécialiste serbe a souligné que la vaste expérience internationale de Shukurov et son style de jeu correspondent parfaitement aux schémas tactiques de l'équipe.

« Nous avions besoin d'un joueur avec ce profil précis » : L'aveu de l'entraîneur

Zoran Rendulić a partagé ses réflexions sur l'arrivée du nouveau joueur dans l'équipe :

  • La recrue la plus marquante : « L'un de nos recrutements les plus marquants est l'arrivée dans notre équipe du membre de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Otabek Shukurov Il vient tout juste de rejoindre l'effectif et nous attendons beaucoup de lui », a déclaré l'entraîneur.

  • Un « box-to-box » parfait : Selon l'entraîneur, Shukurov est un milieu de terrain polyvalent, actif entre les deux surfaces de réparation, capable de montrer une grande efficacité tant dans la récupération du ballon que dans la transition vers l'attaque.

  • Une nouvelle étape pour le club : « L'arrivée d'un joueur qui a disputé plus de 90 matchs avec son pays montre que Radnik a considérablement progressé en tant que club et que ses ambitions sont élevées », a-t-il ajouté.

Capitaine de l'équipe nationale et expérience de la Coupe du Monde

L'expérience acquise par Otabek Shukurov sur la scène internationale a été le facteur le plus précieux pour le club serbe :

  • Statut de capitaine : Le joueur de 29 ans dirige des matchs importants en tant que véritable leader et capitaine de l'équipe nationale d'Ouzbékistan depuis de nombreuses années ;

  • Participation impeccable au Mondial : Comme l'a souligné Rendulić, Shukurov a prouvé qu'il était prêt pour une compétition de haut niveau en participant aux 3 matchs de l'équipe nationale lors de la Coupe du Monde cette année ;

  • Plus de 90 matchs internationaux : Le talent du joueur, qui est sur le point d'atteindre plus de cent sélections internationales, devrait apporter un avantage important à l'équipe dans le nouveau championnat.

La carrière d'Otabek Shukurov en SuperLiga serbe servira non seulement à renforcer la position du club de Radnik au classement, mais ouvrira également la voie à une nouvelle amélioration de la réputation des joueurs ouzbeks sur les terrains européens.

Otabek ShukurovRadnikChampionnat de SerbieÉquipe nationale d'OuzbékistanFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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