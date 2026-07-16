Le Dinamo se renforce avec un joueur bosnien : le transfert est officiel

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Le Dinamo se renforce avec un joueur bosnien : le transfert est officiel

Le club de Dinamo Samarcande a renforcé son effectif avec un nouveau joueur étranger lors du mercato estival. Le milieu de terrain bosnien Haris Hajdarević a rejoint l'équipe en tant qu'agent libre.

Le contrat a été signé jusqu'à fin 2027

Le Dinamo a officiellement annoncé la signature d'un contrat avec le joueur de 27 ans, valable jusqu'au 31 décembre 2027. Comme le contrat de Hajdarević avec son précédent club était arrivé à expiration, il a rejoint le club de Samarcande sans indemnité de transfert.

Le milieu de terrain devrait accroître la concurrence au milieu de terrain et offrir des options supplémentaires dans l'organisation des attaques.

Il a joué trois saisons en Serbie

Hajdarević a passé les trois dernières saisons au club serbe de Radnik Surdulica. Il a disputé 107 matchs toutes compétitions confondues avec cette équipe, marquant 12 buts. Le joueur avait officiellement quitté le club serbe le 1er juillet.

Il évolue principalement en tant que milieu central ou milieu défensif, et peut également jouer dans une position plus offensive si nécessaire.

Dans quels clubs Hajdarević a-t-il joué ?

Le footballeur bosnien a débuté sa carrière professionnelle dans son pays natal. Il est issu du centre de formation du FK Željezničar Sarajevo et a joué plusieurs saisons pour cette équipe.

Hajdarević a également évolué au sein du club turc de Boluspor. En 2023, il a rejoint Radnik Surdulica, où il a régulièrement joué dans le championnat serbe.

Information

Indicateur

Âge

27

Poste

Milieu de terrain

Club précédent

Radnik Surdulica

Statistiques à Radnik

107 matchs, 12 buts

Contrat avec le Dinamo

Jusqu'au 31 décembre 2027

Le milieu de terrain du Dinamo se renforce

L'expérience de Hajdarević pourrait s'avérer cruciale pour le Dinamo lors de la seconde partie de saison. Il est attendu qu'il renforce le jeu de l'équipe grâce à sa capacité à contrôler le ballon, à gagner les duels au milieu et à se projeter vers l'avant.

La question principale est désormais : à quelle vitesse le milieu bosnien s'adaptera-t-il à la Super League d'Ouzbékistan ?

Selon vous, Haris Hajdarević peut-il devenir un joueur clé du Dinamo ?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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