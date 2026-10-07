Les 10 talents de Premier League dont la valeur marchande a explosé

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Les 10 talents de Premier League dont la valeur marchande a explosé

L'un des portails les plus influents du marché mondial du football, Transfermarkt , a mis à jour les valeurs marchandes des joueurs évoluant en Premier League. Selon les derniers résultats, un classement spécial a été établi, composé des 10 joueurs ayant enregistré la plus forte progression financière dans le championnat.

Le sommet du classement est occupé par les représentants vedettes de Manchester City. Deux leaders de l'équipe, le milieu de terrain argentin Enzo Fernández et le meneur de jeu français Rayan Cherki, ont franchi avec assurance la barre des 100 millions d'euros.

Les stars de Manchester Cityet de Chelsea dominent le trio de tête

Les places les plus prestigieuses du classement reviennent aux joueurs prétendant à l'élite du football mondial :

  • Enzo Fernández — le leader incontesté : En tant que chef d'orchestre du milieu de terrain deManchester City, il a porté sa valeur à 120 millions d'euros , s'imposant parmi les joueurs les plus chers de la Premier League ;

  • L'ascension fulgurante de Rayan Cherki : Ciblé par les grands clubs cette saison et auteur de performances éclatantes, la valeur du milieu offensif français a été estimée à 110 millions d'euros ;

  • Joao Pedro parmi les « centenaires » : Grâce à la régularité de ses performances, la valeur marchande de l'attaquant de Chelsea, Joao Pedro, est montée à 100 millions d'euros .

Explosion des jeunes talents : L'avenir d'Arsenal, Liverpool et Tottenham

Le reste de la liste comprend les jeunes talents prometteurs de la Premier League et les nouveaux leaders des équipes :

  • Les actifs à 70 millions de Tottenham et Bournemouth : Matheus Fernandes (Tottenham) et Alex Scott (Bournemouth) complètent le top 5 avec une valeur de 70 millions d'euros chacun ;

  • La jeune académie d'Arsenal : Deux jeunes talents des « Gunners » — Myles Lewis-Skelly (65 millions d'euros) et Max Dowman (50 millions d'euros) intègrent le top 10 ;

  • Reconnaissance des nouveaux noms : L'attaquant de Newcastle, Matias Fernandez-Pardo, a été évalué à 55 millions d'euros, tandis que le nouvel espoir de Liverpool, Rio Ngumoha, et Ibraim Mbaye d'Aston Villa ont été estimés à 50 millions d'euros .

Les 10 joueurs de Premier League ayant le plus progressé selon Transfermarkt :

  1. Enzo Fernández (Manchester City) — 120 millions d'euros

  2. Rayan Cherki (Manchester City) — 110 millions d'euros

  3. Joao Pedro (Chelsea) — 100 millions d'euros

  4. Matheus Fernandes (Tottenham) — 70 millions d'euros

  5. Alex Scott (Bournemouth) — 70 millions d'euros

  6. Myles Lewis-Skelly (Arsenal) — 65 millions d'euros

  7. Matias Fernandez-Pardo (Newcastle) — 55 millions d'euros

  8. Max Dowman (Arsenal) — 50 millions d'euros

  9. Rio Ngumoha (Liverpool) — 50 millions d'euros

  10. Ibraim Mbaye (Aston Villa) — 50 millions d'euros

Selon les experts, cette hausse spectaculaire des prix modifie non seulement les statistiques personnelles des joueurs, mais aussi les stratégies des grands clubs de Premier League pour les prochains mercatos.

Manchester CityChelseaTottenhamTransfermarktPremier League
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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