Auteur des pages les plus glorieuses de l'histoire de la Premier League, l'ancien capitaine et milieu de terrain légendaire de Manchester United,Roy Keane a exprimé un avis tranché sur le scandale financier massif entourant le club rival de Manchester City. Reconnus coupables par une commission indépendante d'avoir enfreint les règles financières pendant neuf ans, les « Citizens » risquent désormais de lourdes sanctions : retrait de points ou exclusion pure et simple de la Premier League.

Dans une interview accordée à The Touchline, Keane a déclaré sans détour que les titres obtenus grâce à des rapports falsifiés ternissent l'honneur du sport. Neuf ans de tromperies : 900 millions de livres de revenus artificiels L'ampleur des accusations portées contre Manchester City est sans précédent dans le monde du football :

Étendue de la fraude financière :

Selon les conclusions de la commission indépendante, le club a artificiellement gonflé ses revenus pendant 9 ans, pour un montant dépassant 900 millions de livres sterling ;

Sanctions inévitables : Si l'appel interjeté par City est rejeté, des sanctions sportives sévères entreront en vigueur, telles qu'un retrait massif de points, une relégation ou même une exclusion de la Premier League. L'aveu de Roy Keane : « Je ne me sentirais pas digne d'un tel titre » L'ancien leader de MU a souligné qu'il plaçait la compétition loyale et les principes sportifs au-dessus de tout, affirmant qu'il ne voudrait pas être à la place des joueurs de City :

Haine de la falsification : « Si j'avais été joueur et que de telles rumeurs circulaient sur Manchester United, j'aurais été dégoûté. Toute manœuvre douteuse ou falsification de rapports financiers m'aurait mis en colère », déclare Keane ;

« Pas digne du titre » :

L'ancien capitaine a poursuivi :

« Certains pourraient considérer cela comme une mesure trop sévère. Mais si de telles pratiques douteuses ont eu lieu, je ne me sentirais pas digne du titre de champion. Jamais. » Les spéculations sur les manœuvres financières derrière l'hégémonie de Manchester City et les conclusions officielles de la commission pourraient mener à la plus grande sanction disciplinaire de l'histoire de la Premier League.

«Unvonga loyiq emasman»: Sobiq sardor so‘zini davom ettirdi: «Ayrimlar buni haddan tashqari qattiq chora deb hisoblashi mumkin. Lekin shunday iflos ishlar sodir bo‘lgan bo‘lsa, men o‘zimni liga chempioni unvoniga munosib deb his qilmasdim. Aslo».

«Manchester Siti»ning so‘nggi yillardagi gegemonligi ortida moliyaviy maxinatsiyalar yotgani haqidagi taxminlar va komissiyaning rasmiy xulosalari APL tarixidagi eng katta intizomiy jazoga olib kelishi mumkin.