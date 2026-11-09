Transfert choc : un défenseur de Manchester City pourrait traverser la ville

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Transfert choc : un défenseur de Manchester City pourrait traverser la ville

Le talentueux latéral gauche algérien de Manchester City Rayan Aït-Nouri pourrait changer de club lors du mercato hivernal de janvier.

Selon les informations publiées par le prestigieux média britannique Football Insider le joueur de 25 ans éprouve de sérieuses difficultés à s'imposer dans les schémas tactiques et les plans de l'entraîneur des « Citizens », Enzo Maresca.

Zéro minute en Premier League, mais une grande efficacité en coupe

La situation actuelle du membre de l'équipe nationale d'Algérie soulève de nombreuses questions chez les supporters et les analystes :

  • Manque de confiance en Premier League : Aït-Nouri n'a pas encore disputé la moindre minute en Premier League cette saison ;

  • Haute productivité en coupe : Malgré cela, il a su tirer profit du peu de temps de jeu accordé — participant à 4 matchs au total en Ligue des Champions et en League Cup, il a délivré 3 passes décisives à ses coéquipiers ;

  • Concurrence féroce sur le flanc : Actuellement, Maresca privilégie la star croate Joško Gvardiol et le jeune talent Nico O'Reilly au poste de latéral gauche. Aït-Nouri reste la troisième option dans cette hiérarchie.

Statistiques d'Aït-Nouri cette saison

Compétition / Critère

Statistique

Commentaire

Matchs de Premier League

0 match

Non utilisé par l'entraîneur

Coupes et Ligue des Champions

4 matchs

Participation à la rotation régulière

Passes décisives

3

Taux d'efficacité très élevé

Concurrents

Gvardiol, O'Reilly

Principaux concurrents dans l'effectif

Manchester Unitedva-t-il revenir à la charge ?

Le joueur lui-même a l'intention de continuer à se battre pour une place de titulaire. Cependant, si sa situation en termes de temps de jeu ne s'améliore pas dans les prochaines semaines, il pourrait exiger son transfert dès janvier.

L'aspect le plus sensationnel de cette situation est qu'à la fin du mercato estival, «Manchester United» avait formulé une offre officielle pour recruter Aït-Nouri, mais City avait refusé à l'époque. La probabilité que les « Red Devils », ayant besoin de renforcer leur flanc gauche, reviennent sur ce dossier est jugée très élevée.

Manchester CityRayan Aït-NouriManchester UnitedPremier LeagueFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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