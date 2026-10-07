Après le conflit tendu avec le sélectionneur de l'équipe nationale du Portugal, Jorge Jesus, qui l'a conduit à quitter le camp d'entraînement, Cristiano Ronaldo est du club saoudien « Al-Nassr ». Alors que l'état psychologique de la légende du football mondial et son avenir au club soulèvent de nombreuses questions, le nouvel entraîneur du club de Riyad, Ange Postecoglou s'est présenté devant la presse pour parler ouvertement de l'état actuel de la star de 41 ans.

Alors qu'Al-Nassr prépare activement le match contre Al-Diriyah dans le cadre de la 8e journée de la Saudi Pro League, cette déclaration de l'entraîneur a considérablement apaisé les inquiétudes des supporters.

« Le plus important, c'est qu'il est en excellente forme » : la réponse ferme de Postecoglou

L'expert gréco-australien expérimenté ne prête pas attention aux polémiques entourant Ronaldo et se concentre sur le travail sur le terrain :

Préparation physique et mentale totale : « Ronaldo est revenu en très bonne forme. Il est prêt tant sur le plan mental que physique. C'est le plus important pour nous », a souligné avec confiance l'entraîneur d'Al-Nassr ;

Éthique d'entraîneur et limites : Postecoglou a expliqué de manière diplomatique pourquoi il ne s'attarde pas sur les remous en équipe nationale : « Quand je travaillais avec des équipes nationales, je n'aimais pas que les entraîneurs de club commentent les affaires internes de l'équipe nationale. C'est pourquoi je ne m'immisce pas dans cette situation ».

L'expérience de l'entraîneur : Pourquoi Postecoglou comprend-il bien la situation ?

L'attitude calme et impartiale d'Ange Postecoglou est directement liée à sa riche carrière d'entraîneur :

Expérience internationale : Postecoglou a dirigé avec succès l'équipe nationale d'Australie de 2013 à 2017, devenant champion continental, et connaît très bien la pression au sein d'une sélection ;

Nouvelle ère : Il a pris les commandes d'Al-Nassr depuis l'été 2026 et Cristiano Ronaldo réussit à établir une relation basée sur une confiance mutuelle parfaite.

La déclaration de Ronaldo et le défi à venir

Rappelons qu'il y a quelques jours, Cristiano Ronaldo a fait une déclaration officielle de grande envergure, critiquant ouvertement Jorge Jesus, 72 ans, pour avoir rompu à plusieurs reprises ses promesses concernant le temps de jeu et le rôle dans l'équipe. Après avoir quitté le camp suite à ce conflit, l'attaquant concentre désormais toute son attention sur la lutte pour le titre en championnat interne d'Al-Nassr.

Le prochain match attendu contre Al-Diriyah devrait devenir une sorte de récital montrant comment Ronaldo répondra sur le terrain après le choc vécu en équipe nationale.