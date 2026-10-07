Luka Modrić réagit ouvertement à la controverse autour de Cristiano Ronaldo

Ayant quitté le rassemblement de l'équipe nationale du Portugal de manière spectaculaire et accusé l'entraîneur Jorge Jesus de ne pas avoir tenu ses promesses Cristiano Ronaldo est au cœur d'une controverse qui suscite une vive réaction dans le monde du football international. Le vainqueur du Ballon d'Or et capitaine de l'équipe nationale de Croatie, Luka Modrić a fermement défendu son ancien coéquipier du Real Madrid et a ouvertement critiqué les responsables du football portugais.

La célèbre ressource Madrid Xtra a publié la déclaration passionnée et ferme du meneur de jeu croate concernant la situation vécue par le capitaine de 41 ans.

« Cristiano mérite des adieux grandioses » : Les mots forts de Modrić

Luka Modrić a qualifié d'inacceptable la situation au sein de l'équipe nationale du Portugal après la déclaration lourde faite par Ronaldo le 6 octobre :

Un jugement clair et tranchant : « Ce qui se passe est une honte ! Cristiano mérite une décision réelle dans la situation actuelle, qu'il poursuive sa carrière en équipe nationale ou qu'il fasse des adieux dignes », a souligné le capitaine croate ;

Exigence de respect absolu : « C'est un joueur qui mérite de grands adieux. Il est le plus grand joueur de l'histoire de l'équipe nationale du Portugal ».

La racine du conflit : 18 ans de silence et une promesse rompue

Rappelons que le départ de Cristiano Ronaldo du camp d'entraînement de l'équipe nationale a été causé par un conflit avec l'entraîneur Jorge Jesus :

Une légende sur le banc : Lors du match contre la Norvège en Ligue des nations, il a passé l'intégralité du match officiel du Portugal sur le banc pour la première fois en 18 ans ;

Confrontation avec l'entraîneur : Dans son message, Ronaldo a déclaré que les promesses faites par Jesus, âgé de 72 ans, concernant les minutes de jeu n'avaient pas été respectées, et il a quitté le camp le 30 septembre ;

Vague d'émotions : Dans sa sortie du 6 octobre, l'attaquant a révélé les détails internes des événements au sein de l'équipe, notant qu'il était prêt à assumer toutes les conséquences et sanctions.

Cette prise de position de Luka Modrić montre que Ronaldo jouit d'un immense prestige et soutien non seulement parmi les fans, mais aussi au sein de l'élite du football mondial, accentuant la pression sur Jorge Jesus et la Fédération portugaise de football.