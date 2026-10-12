« Choisir entre Messi ou Pelé est une question de goût, mais moi... » : Ronaldo fait une déclaration fracassante

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« Choisir entre Messi ou Pelé est une question de goût, mais moi... » : Ronaldo fait une déclaration fracassante

Le capitaine de l'équipe nationale du Portugal et d'Arabie saoudite l'attaquant du club Al-Nassr Cristiano Ronaldo a exprimé ses dernières opinions retentissantes sur son statut de meilleur joueur de l'histoire du football et sur les comparaisons avec ses rivaux. CNN Portugal Dans une interview exclusive accordée à la chaîne, la star de 41 ans a souligné qu'elle respectait le talent des autres légendes, mais qu'aucun joueur ne l'égalait en termes de polyvalence sur le terrain.

De plus, ces déclarations ont attiré encore plus l'attention du public car elles interviennent après un conflit tendu entre le joueur et l'entraîneur de l'équipe nationale du Portugal.

« C'est une question de goût, mais il faut reconnaître la vérité »

Ronaldo a exprimé ouvertement sa position sur les comparaisons avec les grands noms de l'histoire du football :

  • Respect des rivaux : « Si quelqu'un préfère Messi, Pelé ou Maradona, c'est une question de goût personnel. Je respecte le choix de chacun », a déclaré Cristiano ;

  • Sur sa propre supériorité : « Cependant, Cristiano Ronaldo n'est pas un joueur universel, dire cela est un mensonge absolu. Je suis le joueur le plus universel de l'histoire du football ».

Tension en équipe nationale : conflit avec Jorge Jesus

L'interview de Ronaldo intervient à un moment où les graves malentendus autour de l'équipe nationale portugaise s'intensifient :

  • Situation inattendue sur le banc : Le 27 septembre, lors du match de Ligue des Nations de l'UEFA contre la Norvège, l'entraîneur du Portugal, Jorge Jesus, a envoyé Cristiano s'échauffer, mais ne l'a finalement pas fait entrer sur le terrain ;

  • Départ du camp : Trois jours plus tard, le 30 septembre, l'attaquant a quitté le rassemblement de l'équipe nationale ;

  • Accusations ouvertes : Le 6 octobre, le joueur a publié une déclaration spéciale expliquant les raisons de son départ et accusant l'entraîneur Jorge Jesus d'avoir rompu ses promesses.

Ces déclarations de la star, connue pour sa confiance en ses capacités, soulèvent encore plus de questions sur son avenir au sein de l'équipe nationale.

Cristiano RonaldoAl-NassrÉquipe nationale du PortugalJorge JesusFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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