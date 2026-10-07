Comment Jorge Jesus a-t-il répondu à la déclaration explosive de Cristiano Ronaldo ?

·8·Sport
Comment Jorge Jesus a-t-il répondu à la déclaration explosive de Cristiano Ronaldo ?

Le conflit ouvert autour de l'équipe nationale du Portugal et son capitaine Cristiano Ronaldoaprès l'interview explosive, l'entraîneur principal Jorge Jesus est apparu pour la première fois en public. Le technicien expérimenté de 72 ans a répondu brièvement et froidement aux graves accusations de l'attaquant qui a quitté le camp de l'équipe nationale de son propre chef.

Rappelons que dans sa déclaration exhaustive, Ronaldo a clairement souligné que les promesses faites par l'entraîneur avaient été rompues à plusieurs reprises, raison pour laquelle il ne pouvait plus rester dans le camp de l'équipe nationale.

L'entraîneur de retour de Leiria : « Je vais lire la déclaration maintenant »

Les journalistes de la chaîne SMTV ont intercepté l'entraîneur de 72 ans alors qu'il rentrait chez lui après avoir observé un match, tentant d'obtenir un commentaire sur la situation tendue :

  • Une réponse courte et prudente : « J'ai regardé le match de l'équipe nationale U21 à Leiria. Je vais lire la déclaration maintenant, je n'ai rien à dire », a répondu Jesus ;

  • Pression et silence : Alors que cet affrontement ouvert entre deux grandes figures du football portugais a secoué la presse nationale, l'entraîneur a préféré retarder une évaluation officielle.

La racine du conflit : rester sur le banc pour la première fois en 18 ans

Cristiano Ronaldo et l'entraîneur ont atteint le point de rupture après le match dramatique contre la Norvège en Ligue des nations :

  • Une première en 18 ans : Lors de ce match, le légendaire buteur de 41 ans a passé l'intégralité d'une rencontre officielle du Portugal sur le banc des remplaçants pour la première fois en 18 ans ;

  • Promesse rompue : Ronaldo a déclaré que l'entraîneur lui avait demandé d'être prêt à jouer 30 minutes, mais qu'il n'avait pas été fait entrer en jeu malgré son échauffement pendant la seconde période, dénonçant un manque de parole tenue ;

  • Le départ du 30 septembre : En conséquence, Cristiano a quitté le camp de l'équipe le 30 septembre, assumant toute la responsabilité et se déclarant prêt à accepter toute suspension.

À l'heure actuelle, la Fédération portugaise de football et le public attendent avec impatience la réponse officielle de Jorge Jesus après l'examen complet de la déclaration de Ronaldo, ainsi que la décision finale sur le sort du capitaine.

Cristiano RonaldoJorge JesusÉquipe nationale du PortugalLigue des nationsFootball
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

1000 buts et un dernier match d'adieu : Cristiano Ronaldo pourrait revenir en équipe du Portugal1000 buts et un dernier match d'adieu : Cristiano Ronaldo pourrait revenir en équipe du Portugal4 octobre 21:28Le Portugal est-il plus fort sans Ronaldo ? La fermeté de Jesus et le départ douloureux de la légendeLe Portugal est-il plus fort sans Ronaldo ? La fermeté de Jesus et le départ douloureux de la légende3 octobre 09:17Que s'est-il réellement passé entre eux ? Les détails du départ de Cristiano Ronaldo de l'équipe nationaleQue s'est-il réellement passé entre eux ? Les détails du départ de Cristiano Ronaldo de l'équipe nationale2 octobre 22:19« Sans Ronaldo, vous n'êtes rien » : la sœur de Cristiano critique sévèrement tout le pays« Sans Ronaldo, vous n'êtes rien » : la sœur de Cristiano critique sévèrement tout le pays1 octobre 15:53«Je dirai la vérité en temps voulu» : Ronaldo explique pourquoi il a quitté l'équipe nationale«Je dirai la vérité en temps voulu» : Ronaldo explique pourquoi il a quitté l'équipe nationale1 octobre 06:51Les 20 ans de dévouement de Ronaldo surpassent une émotion passagère : que se passe-t-il dans le camp portugais ?Les 20 ans de dévouement de Ronaldo surpassent une émotion passagère : que se passe-t-il dans le camp portugais ?1 octobre 06:45
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City
Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?
Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?