Comment Jorge Jesus a-t-il répondu à la déclaration explosive de Cristiano Ronaldo ?

Le conflit ouvert autour de l'équipe nationale du Portugal et son capitaine Cristiano Ronaldoaprès l'interview explosive, l'entraîneur principal Jorge Jesus est apparu pour la première fois en public. Le technicien expérimenté de 72 ans a répondu brièvement et froidement aux graves accusations de l'attaquant qui a quitté le camp de l'équipe nationale de son propre chef.

Rappelons que dans sa déclaration exhaustive, Ronaldo a clairement souligné que les promesses faites par l'entraîneur avaient été rompues à plusieurs reprises, raison pour laquelle il ne pouvait plus rester dans le camp de l'équipe nationale.

L'entraîneur de retour de Leiria : « Je vais lire la déclaration maintenant »

Les journalistes de la chaîne SMTV ont intercepté l'entraîneur de 72 ans alors qu'il rentrait chez lui après avoir observé un match, tentant d'obtenir un commentaire sur la situation tendue :

Une réponse courte et prudente : « J'ai regardé le match de l'équipe nationale U21 à Leiria. Je vais lire la déclaration maintenant, je n'ai rien à dire », a répondu Jesus ;

Pression et silence : Alors que cet affrontement ouvert entre deux grandes figures du football portugais a secoué la presse nationale, l'entraîneur a préféré retarder une évaluation officielle.

La racine du conflit : rester sur le banc pour la première fois en 18 ans

Cristiano Ronaldo et l'entraîneur ont atteint le point de rupture après le match dramatique contre la Norvège en Ligue des nations :

Une première en 18 ans : Lors de ce match, le légendaire buteur de 41 ans a passé l'intégralité d'une rencontre officielle du Portugal sur le banc des remplaçants pour la première fois en 18 ans ;

Promesse rompue : Ronaldo a déclaré que l'entraîneur lui avait demandé d'être prêt à jouer 30 minutes, mais qu'il n'avait pas été fait entrer en jeu malgré son échauffement pendant la seconde période, dénonçant un manque de parole tenue ;

Le départ du 30 septembre : En conséquence, Cristiano a quitté le camp de l'équipe le 30 septembre, assumant toute la responsabilité et se déclarant prêt à accepter toute suspension.

À l'heure actuelle, la Fédération portugaise de football et le public attendent avec impatience la réponse officielle de Jorge Jesus après l'examen complet de la déclaration de Ronaldo, ainsi que la décision finale sur le sort du capitaine.