Ronaldo accepte une sanction potentielle et confirme sa volonté de porter à nouveau le maillot du Portugal

Cristiano Ronaldo a parlé ouvertement une fois de plus des événements qui l'ont conduit à quitter le dernier rassemblement de l'équipe nationale du Portugal. Selon lui, la raison principale de cette décision est une nouvelle rupture de promesse et une perte de confiance sérieuse envers l'entraîneur principal.

Ronaldo a souligné qu'il devait se sentir utile pour rester en équipe nationale. Mais face à une situation différente, il a décidé de faire ses valises et de quitter le camp.

« J'ai décidé de quitter le rassemblement sans attendre une nouvelle rupture de promesse. Pour moi, la vérité a toujours été la chose la plus importante dans les relations humaines. »

Ronaldo a eu une nouvelle fois le choix

Selon Ronaldo, le matin du jour de la conférence de presse, il s'est entretenu avec le président de la Fédération portugaise de football et l'entraîneur principal.

Il leur a demandé à tous les deux de lui dire ouvertement s'ils ne souhaitaient plus le voir en équipe nationale.

« Je leur ai dit une fois de plus : s'ils ne veulent pas me voir dans l'équipe, ils doivent le dire ouvertement. Pour moi, la sincérité suffisait. »

Ronaldo a affirmé qu'il était prêt à accepter une telle décision. Il a même promis d'organiser des adieux dignes avec l'équipe nationale.

Cependant, il a déclaré que le président de la fédération et l'entraîneur avaient affirmé à l'unanimité qu'il avait sa place dans l'équipe.

« Ils ont répondu “non” à l'unanimité. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit que ma place était en équipe nationale. »

« Je ne me suis jamais mêlé des décisions de l'entraîneur »

Ronaldo a tenu à souligner qu'au cours de sa carrière, il n'est jamais intervenu dans les décisions tactiques et techniques des entraîneurs.

Selon lui, quelle que soit la mission qui lui est confiée en équipe nationale, il est prêt à accepter et à respecter la décision.

« En près de 25 ans de carrière, je ne me suis jamais mêlé des décisions techniques ou tactiques de l'entraîneur principal ou de l'entraîneur de l'équipe nationale. »

« Ce qu'on me propose de faire, qu'il s'agisse d'une bonne ou d'une mauvaise chose, je l'accepte. Je respecte les décisions. »

Cependant, il y a une limite pour Ronaldo : la parole donnée.

« Mais si la promesse qui m'a été faite est rompue, je ne me sens plus utile dans cette équipe. »

Ronaldo s'est également excusé auprès de ses coéquipiers

Le capitaine de l'équipe nationale a admis qu'il devait s'excuser auprès de ses coéquipiers pour avoir quitté le rassemblement.

Il a déclaré que même si la confiance envers les paroles de l'entraîneur était gravement entamée, il n'aurait pas dû quitter le camp.

« Je n'aurais pas dû quitter le rassemblement. J'en assume l'entière responsabilité. »

Ronaldo a également demandé pardon au peuple du Portugal une fois de plus. Cependant, il a souligné que pour lui, le respect de la parole donnée est d'une importance capitale.

« À partir de ce moment, j'ai senti que rester ne ferait que nuire à l'équipe. »

« Si je ne suis pas nécessaire, je fais mes valises et je pars »

Ronaldo a également exprimé un avis tranché sur son avenir en équipe nationale.

Il a déclaré qu'il n'aurait pas peur de prendre une décision s'il sentait qu'il n'apportait plus rien à l'équipe.

« C'est pourquoi, comme je l'ai déjà dit, si je ne me sens pas utile à l'équipe, je sais ce que je dois faire : je fais mes valises et je pars. »

Cependant, il ne pense pas que cette décision doive rester sans sanction.

Ronaldo a admis ouvertement que la Fédération portugaise de football devait fixer une sanction appropriée pour son comportement.

« La mesure disciplinaire pour mon acte doit être déterminée par la Fédération portugaise de football. Je comprends qu'il ne doit y avoir aucune circonstance atténuante. »

Il a même évalué son statut de capitaine non pas comme une circonstance atténuante, mais comme une circonstance aggravante.

« Je ne suis pas un joueur ordinaire, je suis le capitaine de l'équipe nationale. Par conséquent, dans ce cas, c'est un facteur aggravant pour moi. »

Ronaldo : « Les règles sont les mêmes pour tout le monde »

La star portugaise a déclaré que ses nombreuses années d'expérience lui ont appris une chose : dans le football, personne n'est au-dessus des règles.

« J'ai déjà présenté mes excuses, mais je sais très bien que chaque action doit avoir des conséquences. »

Selon Ronaldo, peu importe la renommée dans le football, chaque personne doit respecter les règles établies.

« Peu importe qui vous êtes, les règles sont les mêmes pour tout le monde. »

La réponse de Ronaldo aux rumeurs sur ses adieux

Récemment, de nombreuses rumeurs ont circulé sur la fin de la carrière de Ronaldo en équipe nationale du Portugal et sur l'organisation d'un match d'adieu approprié.

Ronaldo lui-même a donné une réponse claire à cette question.

« Je promets à tous mes fans, et surtout à tous les Portugais : nous aurons un ou plusieurs matchs d'adieu. Il est encore temps pour cela. »

Ainsi, on peut comprendre d'après ses paroles que la question des adieux à l'équipe nationale n'a pas encore atteint son point final.

Ronaldo n'a pas caché son intention de fouler encore la pelouse sous le maillot de l'équipe nationale du Portugal.

Il est resté avec l'équipe même le jour où il a appris le décès de son père

Ronaldo a cité l'un des jours les plus difficiles de sa vie pour expliquer sa position.

Il s'est rappelé qu'il était au rassemblement de l'équipe nationale au moment où il a appris le décès de son père. Malgré cela, il a décidé de rester avec l'équipe jusqu'à la fin du match prévu le lendemain.

« Mais quand je pense à l'équipe, je pense avant tout à la compétition et à la victoire. C'est exactement ce à quoi je pensais le jour où on m'a annoncé le décès de mon père. »

Ronaldo a lié cette décision à sa responsabilité envers le pays et l'équipe nationale.

« À ce moment-là, j'étais au rassemblement de l'équipe nationale et j'ai décidé de rester avec l'équipe jusqu'à la fin du match qui devait avoir lieu le lendemain. »

Ronaldo est prêt à revenir au Portugal

Néanmoins, Cristiano Ronaldo n'a pas fermé la porte de l'équipe nationale.

Il a exprimé sa volonté d'accepter à nouveau une convocation en équipe nationale du Portugal s'il est en bonne condition physique, s'il joue régulièrement en club, s'il marque des buts et s'il a purgé son éventuelle suspension.

« Comme avant, je serai prêt à accepter une convocation en équipe nationale. »

Cette déclaration montre le point le plus important de la position actuelle de Ronaldo : il ne veut pas renoncer complètement à l'équipe nationale du Portugal.

Au contraire, il veut à nouveau fouler la pelouse pour l'équipe et se battre pour la victoire.

« C'est la forme la plus pure de la vérité »

Il ressort de la déclaration de Ronaldo que la décision de quitter le rassemblement n'est pas une simple réaction émotionnelle pour lui. Il lie cette décision à la confiance, à la promesse faite et à sa place dans l'équipe.

Il a reconnu son erreur, s'est excusé auprès de ses coéquipiers et du peuple portugais, et a exprimé sa disponibilité à être sanctionné. En même temps, il a clairement indiqué qu'il ne fermait pas la porte de l'équipe nationale.

Plus important encore, Ronaldo a réitéré ce qu'il considère comme l'essentiel dans cette affaire :