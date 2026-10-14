Décision inattendue de Mourinho : il fait confiance à Vinícius en Ligue des champions

Le leader du club de Real Madrid , Vinícius Júnior , devrait retrouver une place de titulaire pour le choc crucial de la phase de ligue de l'UEFA Champions League contre l'équipe italienne de Roma . Selon le prestigieux journal espagnol Marca , l'entraîneur José Mourinho prévoit d'aligner la star brésilienne dès le coup d'envoi.

Après ses déboires en championnat et son expulsion, le retour de l'ailier de 26 ans sur la scène européenne est au centre de l'attention des fans et des experts.

L'échec contre Villarreal et la suspension attendue

Le dernier match de Vinícius en La Liga espagnole a été assez dramatique :

Entrée en jeu : Il a commencé le match contre Villarreal (1-0) sur le banc et n'est entré en jeu qu'au début de la seconde période ;

Expulsion rapide : Cependant, le joueur brésilien n'est pas resté longtemps sur le terrain : peu après, il a été expulsé par l'arbitre et a reçu un carton rouge ;

Sanction en Liga : Il est noté qu'en raison de cette expulsion, Vinícius devrait manquer les 2 ou 3 prochaines journées de Liga. Mais comme cette sanction ne s'applique qu'au championnat national, elle ne l'empêchera pas de jouer en Ligue des champions .

Le choix de Mourinho : Vinícius à la place de Yan Diomande

José Mourinho se concentre sur Vinícius pour renforcer l'attaque lors du match contre son ancienne équipe, la Roma :

L'auteur du but victorieux sur le banc : Yan Diomande, auteur de l'unique but contre Villarreal, devrait débuter sur le banc, laissant sa place à Vinícius ;

Haute motivation : Pour Vinícius, sur le point d'être suspendu en championnat, ce match de Ligue des champions est une opportunité en or de maintenir sa forme et de se racheter.

Pour le club madrilène, qui vise les sommets sous la direction de José Mourinho, le duel contre la Roma s'annonce comme l'un des tests les plus importants du tournoi.