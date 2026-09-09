José Mourinho révèle le secret de la victoire contre l'Inter

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José Mourinho révèle le secret de la victoire contre l'Inter

L'entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, a livré son analyse après la victoire 2-1 contre l'Inter Milan lors de la 1ère journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Malgré l'écart serré au score, le technicien portugais a évoqué le jeu fantastique de son équipe, le plan de match rigoureux et les nombreuses occasions manquées. Selon lui, le système tactique de pressing, peaufiné à l'entraînement, a neutralisé tous les plans des Italiens. Pourquoi Mourinho est-il si satisfait de ses joueurs, pourquoi le score aurait-il pu être plus large et quel défi attend le « club royal » lors de la prochaine journée ? En fin d'article, nous dévoilons l'intrigue principale : le prochain adversaire du Real et la date précise de ce choc intense.

Travail fantastique et score manqué : de quoi Mourinho est-il satisfait ?

Dans sa déclaration d'après-match, l'entraîneur du « club royal » a salué le caractère montré par ses joueurs dans des conditions difficiles :

  • « Un travail fantastique dans un match difficile » : Mourinho a souligné que ses joueurs ont fait preuve d'un grand courage dans des circonstances complexes et que la rencontre n'a jamais été ennuyeuse pour les spectateurs ;

  • L'opportunité d'un score large : L'entraîneur a affirmé que le Real aurait pu mener 3-0 dès la première mi-temps et aurait même pu porter le score final à 4-0 ou 5-0 grâce aux nombreuses occasions créées ;

  • Le secret peaufiné à l'entraînement : L'entraîneur principal a expliqué que le succès de l'équipe repose sur son système de pressing. Selon lui, le choix des joueurs à presser, ainsi que le lieu et le moment, ont été travaillés avec précision.

« Je veux féliciter mes joueurs, car le pressing est un aspect sur lequel l'équipe travaille constamment. Nous choisissons les situations à l'avance, en définissant précisément comment, où et contre quels joueurs presser », a déclaré Mourinho, selon les propos relayés par Madrid Universal sur X.

Le test de Rome du 14 octobre

La question qui intéresse le plus les fans est le prochain déplacement du Real, qui a débuté la LDC avec trois points, et ses approches tactiques. La conclusion la plus importante est que, les joueurs de José Mourinho devront surmonter un nouveau test difficile lors de la deuxième journée. L'équipe madrilène affrontera à l'extérieur un autre géant italien : l'AS Roma . Ce choc central, qui promet d'être intense et sans compromis, est officiellement programmé pour le 14 octobre .

Selon vous, le Real aurait-il vraiment pu battre l'Inter 4-0 ou 5-0, ou les Italiens ont-ils bien résisté pour limiter le score à 2-1 ? Le style de pressing ciblé de Mourinho sera-t-il efficace le 14 octobre contre son ancienne équipe, l'AS Roma ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette actualité avec les fans du Real !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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