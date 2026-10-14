La WBO publie son classement mis à jour : quelle est la position des boxeurs ouzbeks ?

L'Organisation mondiale de boxe (WBO) a officiellement publié le classement mondial mis à jour des boxeurs professionnels. Dans cette liste prestigieuse, d'Ouzbékistan, 5 maîtres du ring talentueux occupent des places méritées et continuent de figurer parmi l'élite mondiale dans leurs catégories de poids respectives.

Dans le tableau mis à jour, si certains de nos compatriotes ont conservé leurs positions, une légère baisse a été observée dans certaines catégories.

Performances des boxeurs ouzbeks dans le classement WBO

Résultats enregistrés par nos compatriotes dans les différentes catégories de poids :

Murodjon Akhmadaliev (poids super-coqs — 55,2 kg) : Notre boxeur, qui occupait la 7e place le mois dernier, est descendu à la 8e place dans la liste mise à jour. (Le champion incontesté de cette catégorie est le Japonais Naoya Inoue) ;

Muhammad Shekhov (poids super-coqs — 55,2 kg) : Dans la même catégorie, Shekhov, qui reste dans le top 5, a maintenu sa position et est resté à la 5e place. (Le champion de la catégorie est Naoya Inoue) ;

Israil Madrimov (poids super-welters — 69,9 kg) : Notre maître du ring, doté d'une grande maîtrise technique, occupe la 5e place au niveau mondial. (Le champion de la catégorie est l'Américain Jaron Ennis) ;

Bektemir Melikuziev (poids super-moyens — 76,2 kg) : Notre boxeur, réputé pour ses coups puissants, reste solidement ancré à la 6e place du classement. (Actuellement, la ceinture de champion dans cette catégorie est vacante) ;

Bakhodir Jalolov (poids lourds — +91,2 kg) : Le double champion olympique occupe la 7e place mondiale chez les poids lourds. (Le titre de champion WBO dans cette catégorie appartient au Britannique Daniel Dubois).

Des pas décisifs vers la ceinture de champion

Ces positions élevées dans le classement WBO offrent aux boxeurs ouzbeks la possibilité de devenir des prétendants officiels aux ceintures de champion :