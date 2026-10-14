L'IBF publie son nouveau classement : quelle est la place des boxeurs ouzbeks ?

La Fédération internationale de boxe (IBF) a officiellement publié son dernier classement mondial mis à jour pour les boxeurs professionnels. Dans ce tableau prestigieux, d'Ouzbékistan quatre maîtres du noble art ont trouvé leur place, prouvant une fois de plus qu'ils figurent parmi les meilleurs boxeurs mondiaux dans leurs catégories de poids respectives.

Si nos principaux leaders ont maintenu leurs positions stables dans le top 10 de la liste mise à jour, un autre compatriote a progressé au classement pour intégrer le top 15.

Les boxeurs ouzbeks dans le classement IBF

Les performances de nos compatriotes dans les différentes catégories de poids :

Bakhodir Jalolov (poids lourds) : Le double champion olympique a conservé sa position dans la liste prestigieuse des géants, restant à la 4e place . (La ceinture de champion IBF dans cette catégorie appartient au Croate Filip Hrgović) ;

Murodjon Akhmadaliev (poids super-coqs) : L'ancien champion du monde maintient fermement sa position dans sa division, occupant la 4e place mondiale. (Le champion incontesté de cette catégorie est le Japonais Naoya Inoue) ;

Israil Madrimov (poids super-welters) : Notre compatriote, doté d'une grande maîtrise technique, est resté à la 6e place parmi les meilleurs. (Le champion de cette catégorie est le Britannique Josh Kelly) ;

Mirazizbek Mirzakhalilov (poids super-coqs) : Notre boxeur, très actif lors de ses derniers combats, a progressé au classement pour atteindre la 15e place. (Le champion de la catégorie est Naoya Inoue).

La course aux ceintures : des combats éliminatoires en vue ?

Figurer dans le top 5 et le top 10 du classement IBF ouvre de grandes portes aux boxeurs pour accéder aux combats de championnat :

Jalolov et Akhmadaliev aux portes du titre : Nos boxeurs classés à la 4e place ont la possibilité de participer prochainement à des combats éliminatoires déterminant les prétendants officiels au titre mondial ;

La contre-attaque de Madrimov : Proche du top 5 des super-welters, Israil Madrimov pourrait obtenir une chance d'affronter le champion Josh Kelly après une nouvelle victoire ;

L'ascension de Mirzakhalilov : Intégrer le top 15 permet à Mirazizbek d'attirer l'attention des promoteurs internationaux et de participer à des galas de boxe plus importants.

Ces résultats stables et progressifs des boxeurs ouzbeks dans le classement IBF renforcent le prestige international de l'école de boxe professionnelle de notre pays.