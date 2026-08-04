Israil Madrimov 2e au classement WBO : cinq Ouzbeks dans le top 15

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Israil Madrimov 2e au classement WBO : cinq Ouzbeks dans le top 15

Les représentants de la boxe professionnelle ouzbèke ont conservé leurs positions élevées dans le classement WBO de juillet. Cinq compatriotes figurent dans la liste mise à jour au 28 juillet 2026.

Le meilleur résultat est celui d’Israil Madrimov : il reste deuxième chez les super-welters, jusqu’à 69,85 kg. Cette position le maintient parmi les prétendants les plus proches d’un combat pour le titre, sans toutefois lui garantir automatiquement cette chance.

Un seul boxeur devant Madrimov

Dans la classification WBO, les super-welters correspondent à la catégorie jusqu’à 154 livres, soit 69,85 kg. Xander Zayas est premier, Israil Madrimov deuxième et Bahrom Murtazaliev troisième. Le champion WBO de la catégorie est Jaron Ennis.

La deuxième place représente une grande opportunité pour Madrimov. Si l’organisation désigne un challenger obligatoire ou si le numéro un choisit une autre voie, l’Ouzbek pourrait se rapprocher davantage d’un combat pour le titre.

Cependant, selon les règles de la WBO, figurer dans le top 15 donne le droit de participer à un combat de championnat, mais la date et l’adversaire dépendent d’une décision distincte de l’organisation, d’un accord entre les promoteurs et du calendrier du champion.

L’importance de préciser la catégorie de poids

Dans le premier rapport publié, Madrimov était présenté comme un boxeur des super-moyens. En réalité, dans la classification officielle de la WBO, il est classé chez les super-welters — junior middleweight .

Les super-moyens constituent une autre catégorie, jusqu’à 76,2 kg, dans laquelle évolue Bektemir Melikuziev.

Catégorie de poids

Limite

Boxeur ouzbek Boxeur

Super-welters

69,85 kg

Israil Madrimov

Super-moyens

76,20 kg

Bektemir Melikuziev

Cette différence est importante, car les champions, les prétendants et le parcours vers le titre sont distincts dans chacune des deux catégories.

Deux Ouzbeks dans le top 8 d’une même catégorie

La catégorie des super-coqs, jusqu’à 55,34 kg, compte simultanément deux représentants de l’Ouzbékistan.

Muhammad Shekhov occupe la 5e place, tandis que l’ancien champion du monde Murodjon Akhmadaliev reste 8e. La ceinture de superchampion WBO de cette catégorie appartient au Japonais Naoya Inoue.

Le haut du classement est le suivant :

  1. Karl James Martin

  2. Junto Nakatani

  3. Sam Goodman

  4. John Riel Casimero

  5. Muhammad Shekhov

  6. Murodjon Akhmadaliev

Quatre places au classement séparent Shekhov d’un combat pour le titre. Grâce à son expérience face à des adversaires d’élite, Akhmadaliev peut retrouver les premières places avec plusieurs victoires importantes.

La présence de deux boxeurs ouzbeks dans le top 8 d’une même catégorie pourrait aussi créer une situation intéressante à l’avenir. S’ils progressent par des voies différentes, ils pourraient devenir rivaux pour la même ceinture mondiale.

Melikuziev rétrograde à la 7e place

Bektemir Melikuziev occupe la 7e place chez les super-moyens. Selon les données du mois précédent, il figurait auparavant au 6e rang.

Dans la nouvelle liste de la WBO, les boxeurs suivants devancent Melikuziev :

  • Saul Alvarez ;

  • Janibek Alimkhanuly ;

  • Diego Pacheco ;

  • Jakob Bank ;

  • Kevin Lele Sadjo ;

  • Jose Armando Resendiz.

Le champion WBO en titre de cette catégorie est le Britannique Hamzah Sheeraz.

Cette baisse d’une place ne signifie pas que Melikuziev est sorti de la course au titre. Il reste dans le top 10 et parmi les prétendants potentiels à la ceinture WBO.

Cependant, passer directement de la 7e place à un combat de championnat est difficile. Une victoire majeure contre un adversaire mieux classé ou un combat éliminatoire approuvé par l’organisation pourrait être déterminant.

Jalolov conserve la 7e place chez les lourds

Le double champion olympique Bakhodir Jalolov reste 7e du classement WBO des poids lourds.

Selon la classification officielle, les poids lourds regroupent les boxeurs de plus de 91,17 kg. En boxe professionnelle, cette catégorie n’est pas appelée « super-lourds », mais simplement poids lourds — heavyweight .

Devant Jalolov se trouvent :

  1. Moses Itauma

  2. Oleksandr Usyk

  3. Filip Hrgovic

  4. Anthony Joshua

  5. Fabio Wardley

  6. Joseph Parker

.

Le champion WBO des poids lourds est Daniel Dubois.

Le fait que Jalolov soit entouré des poids lourds les plus célèbres de la boxe mondiale montre l’importance de son prochain adversaire. Une victoire contre un boxeur mieux classé pourrait le faire entrer dans le top 5 et le rapprocher d’un combat pour le titre.

Classement WBO des boxeursouzbek

Boxeur

Catégorie de poids

Position

Champion WBO

Israil Madrimov

Super-welters, 69,85 kg

2

Jaron Ennis

Muhammad Shekhov

Super-coqs, 55,34 kg

5

Naoya Inoue

Bektemir Melikuziev

Super-moyens, 76,20 kg

7

Hamzah Sheeraz

Bakhodir Jalolov

Poids lourds, plus de 91,17 kg

7

Daniel Dubois

Murodjon Akhmadaliev

Super-coqs, 55,34 kg

8

Naoya Inoue

Les cinq Ouzbeks figurent dans le top 10 de la liste officielle. L’un est dans le top 3, un autre dans le top 5 et les trois autres dans le top 8.

Qui est le plus proche d’un combat pour le titre ?

Du point de vue du classement, Israil Madrimov possède les meilleures chances. Il est le prétendant numéro deux chez les super-welters.

Mais en boxe, le classement ne suffit pas. Les facteurs suivants influencent également le chemin vers un combat de championnat :

  • le programme de la prochaine défense du champion ;

  • la décision du prétendant numéro un ;

  • le délai de la défense obligatoire ;

  • les négociations entre les promoteurs ;

  • les accords télévisuels et financiers ;

  • l’activité et les derniers résultats du boxeur.

La WBO réévalue chaque mois son classement en fonction des victoires et défaites, du niveau des adversaires et de l’activité des boxeurs. Ainsi, même l’absence de combat peut affecter la position d’un athlète.

Cinq boxeurs, cinq chemins vers le titre

Le nouveau classement montre que la boxe professionnelle ouzbèke compte plusieurs prétendants de niveau mondial dans différentes catégories, et pas seulement un ou deux leaders.

Madrimov est le mieux placé pour viser le titre. Shekhov figure dans le top 5 d’une catégorie dominée par Inoue. Melikuziev et Jalolov peuvent progresser rapidement grâce à un grand combat. Akhmadaliev tente de retrouver l’élite comme ancien champion.

La question principale n’est désormais plus de figurer au classement, mais de transformer cette position en combat pour le titre. Chaque boxeur aura besoin d’un adversaire de haut niveau, d’un calendrier actif et de négociations bien menées.

Selon vous, lequel de ces cinq boxeurs disputera le premier un combat pour le titre WBO ? Donnez votre avis en commentaire et partagez l’article avec les fans de sport sur Telegram ou les réseaux sociaux !

Israil MadrimovWBOXander ZayasBakhram MurtazalievJaron Ennis
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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