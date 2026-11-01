L'équipe de Bektemir Meliqo‘ziyev explique pourquoi elle a autorisé le combat pour le titre de Mungia

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L'équipe de Bektemir Meliqo‘ziyev explique pourquoi elle a autorisé le combat pour le titre de Mungia

Des coulisses inattendues ont secoué le monde de la boxe professionnelle dans la catégorie des super-moyens. Le boxeur ouzbèke Bektemir Meliqo‘ziyev Alors qu'il était le prétendant officiel obligatoire à la ceinture WBA, l'organisation a accordé une autorisation spéciale à Jaime Mungia pour disputer un combat pour le titre contre Nikita Zon. Cette décision a suscité diverses interrogations dans le milieu de la boxe.

Selon les informations fournies par l'insider Jalol Ahmedov, l'équipe de management de Meliqo‘ziyev a détaillé les raisons de cette situation et les conditions sous lesquelles ils ont donné leur accord.

Le facteur Alvarez et Alalshikh : Pourquoi la WBA a-t-elle cédé ?

Il s'avère que l'initiative d'organiser le combat entre Mungia et Zon avec un statut de championnat est venue des personnalités les plus influentes de la boxe mondiale :

  • La demande officielle des organisateurs : La superstar Saul « Canelo » Alvarez et le président de l'Autorité générale du divertissement d'Arabie saoudite, Turki Alalshikh, ont directement sollicité la direction de la WBA pour mettre la ceinture de champion en jeu lors de ce combat ;

  • Les intérêts de la WBA : L'organisation ne souhaitait pas rompre ses relations avec des partenaires puissants comme Alvarez et Alalshikh, et a donc choisi de parvenir à un accord avec l'équipe de Meliqo‘ziyev sur la base de certaines conditions.

Que se serait-il passé si le boxeur ouzbek avait refusé ?

Les managers ont expliqué que si le camp de Meliqo‘ziyev avait fermement rejeté cette proposition, la situation aurait pu évoluer selon des scénarios défavorables pour Bektemir :

  1. Le combat Mungia — Zon aurait pu être organisé comme un simple combat de classement ;

  2. Le risque le plus dangereux : Mungia aurait pu recevoir le statut de champion « Super » WBA, avec le risque pour Bektemir de se voir proposer un combat pour la ceinture « Regular » vacante.

La condition décisive : Meliqo‘ziyev affrontera le vainqueur

Dans ce contexte complexe, Bektemir Meliqo‘ziyev et son équipe ont pris la décision la plus avantageuse à long terme. En échange de leur autorisation, ils ont exigé une garantie écrite officielle de la part de l'organisation et des investisseurs :

La condition principale : Le vainqueur du combat entre Jaime Mungia et Nikita Zon sera obligé de disputer son prochain combat, sans aucune exception, contre Bektemir Meliqo‘ziyev.

Ainsi, le boxeur ouzbek a conservé son statut de prétendant obligatoire numéro 1 et a garanti son droit absolu à un combat direct pour le titre mondial de boxe lors de sa prochaine échéance.

Bektemir Meliqo‘ziyevWBASaul AlvarezTurki AlalshikhBoxe
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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