Jaime Munguía s'exprime sur son combat dramatique contre Nikita Zon après avoir « évité » Bektemir Melikuziev

Le champion du monde WBA des super-moyens, Jaime Munguía, a évalué objectivement sa performance après un combat complexe et riche en rebondissements inattendus contre le Russe Nikita Zon.

Ayant conservé sa ceinture par décision unanime des juges (116-112, 117-111, 117-111), la star mexicaine a admis lors d'une interview pour DAZN que sa prestation était moyenne, se donnant seulement 6 ou 7 sur 10.

« Il m'a mis au tapis, je l'ai mis au tapis » : Comment s'est déroulé le combat ?

Ce qui semblait être une défense de titre facile sur le papier est devenue une véritable épreuve pour le champion :

« Ce n'était pas facile » : Munguía n'a pas caché la résistance acharnée de son adversaire : « Ce n'était pas facile. À un moment donné, la situation est devenue extrêmement tendue, mais j'ai réussi à m'en sortir, et c'est le plus important... Il m'a mis au tapis, puis je l'ai fait, ensuite j'ai manqué de prudence et il a porté un nouveau coup »;

Insatisfaction de sa propre performance : Le boxeur a souligné qu'il devait encore travailler sur ses erreurs : « Je me donnerais 6 ou 7 sur 10. Certains de nos plans n'ont pas fonctionné, et je n'ai pas pu en exécuter d'autres. Mais l'essentiel est que j'ai gagné. Je retournerai bientôt à l'entraînement pour poursuivre mon chemin ».

Bektemir Melikuzievet le plan pour l'« éviter » ainsi que le danger sur le ring

Le principal buzz autour de ce combat était directement lié au choix de l'adversaire :

Le prétendant obligatoire mis de côté : En réalité, Munguía devait défendre sa ceinture contre le prétendant officiel et obligatoire de la WBA, le boxeur ouzbek Bektemir Melikuziev ;

La tactique de l'adversaire « plus facile » : Cependant, l'équipe du boxeur mexicain a évité l'affrontement avec le dangereux Melikuziev, choisissant Nikita Zon, classé seulement 9e et disputant son 14e combat professionnel, pour obtenir l'autorisation d'une défense volontaire ;

À un pas de la sensation au 6e round : Ce choix ne fut pas une promenade de santé. Zon, qui a surpris le champion dès les premiers rounds, a été très proche du KO, surtout au 6e round. Ayant encaissé des coups sérieux et se retrouvant en difficulté, Munguía a été sauvé par le manque d'expérience du boxeur russe qui n'a pas su « conclure » le combat ;

L'expérience dans la seconde moitié : Dans la seconde moitié du combat, l'activité de Zon a diminué en raison de la fatigue physique, et Munguía a pris l'avantage aux points grâce à des attaques précises, conservant ainsi sa ceinture.

Désormais, la question de la défense obligatoire pour la ceinture WBA devrait revenir à l'ordre du jour, rendant l'affrontement contre Bektemir Melikuziev inévitable.