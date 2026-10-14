Gianni Infantino impliqué dans un scandale de revenus cachés de la FIFA

Le président de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), Gianni Infantino, est au cœur d'un grave scandale financier. Grande-Bretagneselon le prestigieux journal The Times, l'organisation internationale a dissimulé près de 1,5 million d'euros de revenus supplémentaires versés à son dirigeant dans les rapports financiers officiels.

Suite à la révélation de ces revenus occultes, des exigences strictes sont formulées pour mener une enquête indépendante au sein de la FIFA et traduire la direction de l'organisation en justice.

Les 4,6 millions du rapport et les millions « invisibles »

Les chiffres financiers au centre du scandale sont les suivants :

Revenu officiellement déclaré : Dans le rapport officiel de la FIFA pour 2024, le revenu annuel de Gianni Infantino est enregistré à 4,6 millions d'euros ; Paiement secret via une filiale :

Cependant, via la filiale « FWC2026 US Inc », responsable de l'organisation et de la gestion de la Coupe du Monde 2026, près de 1,5 million d'euros supplémentaires ont été versés au président sans être inclus dans les documents financiers officiels et tenus secrets du public ;

Train de vie luxueux à Miami : Selon des sources, ces fonds non déclarés officiellement pourraient avoir été utilisés pour couvrir les dépenses du train de vie luxueux et coûteux d'Infantino à Miami, aux États-Unis.

« C'est une violation flagrante des règles » — déclarations fermes

L'ancien président de la commission de gouvernance de la FIFA, Miguel Maduro, a exigé une enquête indépendante et impartiale immédiate sur cette affaire :

Action contraire aux statuts : « S'il reçoit secrètement des paiements supplémentaires de structures et d'entreprises liées à la FIFA, il s'agit d'une violation ouverte et grave des règles actuelles de l'organisation », a déclaré Maduro ;

Exigence de transparence : L'ancien responsable a souligné que les statuts de la FIFA exigent une transparence totale sur tous les processus financiers et les sommes versées aux dirigeants, et que de tels cas nuisent à la réputation de l'organisation.

À l'heure actuelle, la communauté sportive internationale et les experts financiers attendent une réponse officielle et des explications de la part des responsables de la FIFA concernant ces flux financiers cachés révélés.