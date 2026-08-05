Le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Janni Infantino, a salué sur ses réseaux sociaux les exploits historiques de Kylian Mbappé, capitaine de l’équipe de France, en Coupe du monde. Cette déclaration a suscité un vif intérêt dans le monde du football, soulignant non seulement les immenses réussites sportives de l’attaquant, mais aussi la ferme condamnation des actes racistes dont il a été victime. Goal.com rapporte .

Records historiques et résultats en championnat

L’attaquant du Real Madrid a une nouvelle fois confirmé qu’il était l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football grâce à une performance remarquable lors de sa nouvelle Coupe du monde. Après le Mondial disputé en Amérique du Nord, le président de la FIFA n’a pas caché son admiration pour la régularité et le talent du footballeur français.

Selon des informations diffusées par Ixbt.com et d’autres sources internationales, Janni Infantino a particulièrement souligné sur son compte Instagram que le joueur de 25 ans avait remporté le Soulier d’or pour la deuxième fois consécutive. Avec dix buts inscrits durant le tournoi, Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la compétition ainsi que le meilleur buteur de tous les temps de l’équipe de France.

Une ferme opposition au racisme et aux discriminations

Cependant, le bilan du tournoi ne s’est pas limité aux immenses succès sportifs. Les événements déplorables survenus après la compétition, notamment certaines déclarations discriminatoires de responsables politiques, ont déçu la communauté du football.

Le président de la FIFA a fermement condamné les propos racistes et discriminatoires tenus par la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla à l’encontre de l’attaquant. Largement relayées sur Internet, ces opinions négatives ont suscité une vive indignation du public et des représentants des gouvernements du monde entier.

La sénatrice paraguayenne avait lancé des attaques personnelles infondées contre Kylian Mbappé et tenu des propos insultants sur ses origines. Cet épisode a été accueilli avec indignation dans le monde du sport et a suscité de nombreux débats.

Dans sa déclaration, Janni Infantino a clairement affirmé que tout le monde du football et la société étaient solidaires du capitaine de l’équipe de France. Il a promis de poursuivre les efforts afin que le football reste un espace sûr et inclusif pour tous, et de débarrasser le sport et la société du fléau du racisme.