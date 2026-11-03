Tragédie effroyable : un attaquant de Tenerife décède après une collision avec le gardien (vidéo)

Le football espagnol et mondial est en deuil. Jesús de Miguel Alameda, attaquant de 30 ans du club de Tenerife, pensionnaire de Segunda (deuxième division espagnole), est décédé le 3 novembre au matin dans l'unité de soins intensifs après avoir subi de graves blessures.

Le drame s'est produit le soir du 2 novembre au stade Estadio Heliodoro Rodríguez López aux îles Canaries, lors du match entre Tenerife et Andorre. Alors que le score était de 2-2 et que le temps additionnel touchait à sa fin, de Miguel s'était projeté vers l'avant pour tenter d'inscrire le but de la victoire.

La sortie dangereuse du gardien et l'arrêt cardiaque sur le terrain

La collision fatale à l'attaquant s'est produite en quelques secondes :

Sortie loin de sa cage : Pour intercepter un ballon envoyé derrière la défense, le gardien adverse Jesús Owono a quitté sa surface de réparation, courant presque jusqu'au cercle central ;

Collision violente : En sautant pour disputer le ballon dans les airs, le gardien a étendu son genou en avant et a percuté de Miguel, qui arrivait à pleine vitesse. Le choc a touché directement la poitrine et la tête de l'attaquant ;

Perte de connaissance : Sous la violence du choc, de Miguel a immédiatement perdu connaissance et s'est effondré sur la pelouse. Les médecins ont prodigué les premiers soins sur le terrain pendant plus de cinq minutes et le joueur a été transporté d'urgence en ambulance ;

Carton rouge et match arrêté : Le gardien, auteur d'une faute grave, a reçu un carton rouge direct, et l'arbitre principal, après avoir consulté les représentants des deux équipes, a décidé d'arrêter définitivement la rencontre ;

Arrêt cardiaque en route : Selon le club de Tenerife, le cœur du joueur s'est arrêté alors qu'il était transporté vers la clinique. Le personnel médical a réussi à relancer ses fonctions cardiaques et à le placer en soins intensifs.

L'espoir éteint en une nuit

Les premières nouvelles de l'hôpital étaient encourageantes — le soir du 2 novembre, le club avait annoncé que l'état du joueur, bien que grave, était stabilisé. Cependant, au milieu de la nuit, la situation s'est brutalement dégradée :

Dégradation neurologique : Mardi matin, les indicateurs neurologiques de de Miguel ont chuté de manière critique ;

Condoléances officielles : Le 3 novembre au matin, les médecins ont constaté son décès biologique. « Nous sommes totalement anéantis, nous n'arrivons pas à croire à ce qui est arrivé. Le club de Tenerife annonce avec une profonde tristesse le décès tragique de Jesús de Miguel Alameda », indique le communiqué officiel du club.

L'Espagne et l'UEFA en deuil : tous les matchs reportés

Le décès d'un joueur des suites d'une blessure sur le terrain a profondément choqué la communauté sportive internationale :

Annulation des matchs : La Fédération royale espagnole de football (RFEF) a suspendu tous les matchs officiels prévus le 3 novembre, y compris les rencontres de la Coupe du Roi masculine et féminine ainsi que la présentation des équipes de jeunes ;

Minute de silence dans les compétitions européennes : L'UEFA a donné des instructions pour observer une minute de silence avant tous les matchs de Ligue des champions et des autres compétitions continentales cette semaine.

Formé à Madrid, Jesús de Miguel avait débuté sa carrière dans le système de Leganés avant de rejoindre Tenerife à l'été 2025. La saison précédente, il avait marqué 11 buts avec Castellón, contribuant largement à la montée de l'équipe en deuxième division. Ce match tragique restera le dernier de sa vie.