La Coupe du Monde de football 2026, accueillie par les trois grandes nations d'Amérique du Nord — les États-Unis, le Canada et le Mexique — a officiellement débuté. À l'approche de cette compétition historique que la planète entière attendait avec impatience, une conférence de presse spéciale a été organisée avec le président de la FIFA, Gianni Infantino. Le patron de la FIFA a invité les médias et les journalistes à mettre de côté les débats politiques entourant le tournoi pour se concentrer principalement sur la beauté du football.

Lors de la conférence de presse, Gianni Infantino a annoncé avec joie qu'un véritable carnaval du football avait commencé pour le monde entier :

« Ces jours-ci sont un moment de joie véritable et une grande fête du football pour toute l'humanité. Je suis très heureux que dans quelques heures, le ballon officiel du tournoi soit mis en jeu depuis le centre du terrain. À la fin, le trophée le plus prestigieux au monde sera remis à l'équipe gagnante. C'est la coupe la plus attrayante et la plus étonnante au monde. C'est un trophée inestimable qui offre de beaux rêves à des millions de personnes sur notre planète. » « J'espère que pendant le tournoi, nous pourrons mettre de côté les divers conflits et réussir à parler un peu de football pur. Après tout, nous sommes tous réunis ici pour profiter de ce beau sport, n'est-ce pas ? », a déclaré le président de la FIFA en s'adressant aux représentants des médias.

Dans le même temps, le patron de la FIFA a fermement souligné qu'il ne regrettait absolument pas que le tournoi soit organisé sur le territoire américain. Selon lui, il est naturel que des problèmes organisationnels surviennent lors d'événements sportifs d'une telle envergure mondiale :

« Des problèmes organisationnels existent non seulement aux États-Unis, mais aussi au Canada et au Mexique. Pour un événement de cette ampleur, c'est un processus tout à fait normal et attendu. Il est probablement impossible de tous les résoudre instantanément et en une seule fois », a-t-il noté.

Au cours de la conférence de presse, les journalistes ont posé une question sur le sujet le plus sensible entourant le Mondial : le fait que l'un des arbitres les plus forts et les plus expérimentés du continent africain, un représentant de la Somalie, n'ait pas été autorisé à entrer sur le territoire américain. Infantino a réagi à cette situation avec calme :

« Parfois, il faut évaluer la situation correctement et prendre un peu de recul. Nous ne sommes pas les rois du monde entier qui contrôlent les gouvernements nationaux ou les systèmes de police locaux », a laissé entendre le patron de la FIFA, suggérant qu'il ne pouvait pas interférer avec la législation nationale et les mesures de sécurité.

Il convient de noter qu'avant le tournoi, des rapports ont circulé selon lesquels certains joueurs célèbres (notamment ceux des équipes nationales d'Ouzbékistan et du Brésil) ainsi que des arbitres officiels ont été soumis à des contrôles de sécurité excessivement stricts dans les aéroports, comme s'il s'agissait de criminels dangereux. L'un des arbitres africains les plus respectés a même été empêché d'entrer dans le pays en raison de restrictions de visa. Néanmoins, la direction de la FIFA reste convaincue que la lutte sportive sur le terrain fera bientôt oublier ces problèmes internes.

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