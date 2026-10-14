L'ancien joueur vedette de Manchester Cityet de Leicester City, leader de l'équipe nationale d'Algérie Riyad Mahrez a ouvert un nouveau chapitre de sa carrière. L'ailier célèbre de 35 ans a rejoint Al-Shamal en tant qu'agent libre.

Après des années couronnées de succès en Arabie saoudite,il a accepté l'offre du club qatari qui participe à la Ligue des champions de l'AFC Élite. il a accepté l'offre du club qatari.

Période triomphale en Arabie saoudite et statut d'agent libre

Détails clés du transfert de Mahrez à Al-Shamal :

Le sommet atteint avec Al-Ahli : Le dernier club de Riyad Mahrez était Al-Ahli de Djeddah. Avec cette équipe, il a remporté le titre de la Ligue des champions de l'AFC Élite au cours des deux dernières saisons, devenant ainsi champion continental ;

Transfert gratuit : Après la fin de son contrat avec le club saoudien, l'attaquant algérien a rejoint Al-Shamal en tant qu'agent libre, sans frais de transfert.

Traces dorées dans l'histoire de la Premier League : Le conte de fées de Leicester et l'hégémonie de Manchester

Riyad Mahrez est considéré comme l'un des joueurs africains les plus brillants et les plus titrés du football mondial :

Le miracle avec Leicester : Le joueur a réalisé l'une des plus grandes sensations de l'histoire du football lors de la saison 2015/16 avec Leicester City, en remportant le titre de champion de Premier League anglaise ;

Victoires avec Manchester City : Plus tard, l'ailier a rejoint les « Citizens » sous la direction de Pep Guardiola, où il a remporté plusieurs titres, dont la Premier League et la Ligue des champions de l'UEFA.

État actuel d'Al-Shamal et objectifs futurs

Dans sa nouvelle équipe, Riyad Mahrez est accueilli comme un leader :