L’avenir du gardien d’Al-Ahli, en Arabie saoudite, Edouard Mendy, est devenu l’un des principaux sujets de discussion du mercato estival en cours. Des informations selon lesquelles le portier de la sélection sénégalaise souhaiterait quitter le club malgré son contrat actuel ont circulé et attiré l’attention des supporters. Goal.com rapporte .

Ces derniers jours, les tensions apparues au sein du club et les rumeurs concernant l’implication du joueur dans les affaires collectives ont pris de l’ampleur. Selon certaines informations, le directeur sportif d’Al-Ahli, Roy Pedro, souhaiterait le départ du gardien. La raison avancée serait la volonté de ce joueur expérimenté d’intervenir dans des questions techniques dépassant le cadre de ses prérogatives.

Les raisons du désaccord et la position des parties

Les spécialistes soulignent que cette situation liée à Edouard Mendy n’a aucun rapport avec ses performances sur le terrain. Il serait plutôt question de son approche de certains processus au sein de l’équipe. Toutefois, ces informations restent pour l’instant au stade des spéculations et des rumeurs.

Pour l’instant, ni la direction d’Al-Ahli ni le gardien n’ont publié de déclaration officielle confirmant l’existence d’un conflit sérieux et direct entre les parties. Elles gardent le silence, tandis que des négociations et des discussions en coulisses se poursuivent.

L’activité du joueur et la situation sur le marché des transferts

Il semblerait qu’Edouard Mendy ait discuté avec des cadres expérimentés du vestiaire d’Al-Ahli afin d’échanger sur les besoins et les projets de l’équipe pendant le mercato estival. Ses démarches auraient suscité des réactions diverses chez certains représentants de la direction.

Dans le contexte du développement rapide du football saoudien et de la concurrence intense sur le marché des transferts, de telles informations internes pourraient avoir un impact important sur l’activité des clubs. L’avenir d’Edouard Mendy devrait s’éclaircir dans les prochains jours, après des déclarations officielles et la conclusion des négociations.