Le FC Barcelone a affronté le célèbre club égyptien Al Ahly en finale du trophée Joan Gamper, traditionnellement organisé avant le début de la nouvelle saison. Les joueurs de Hans-Dieter Flick se sont imposés 2-1 au terme d’un match intense et disputé, conservant le trophée dans leur musée. Quels joueurs se sont illustrés et comment la victoire a-t-elle été construite ?

Deux frappes en première période et un départ convaincant

Très offensif dès le début de la rencontre, le Barça a ouvert le score dès la 29e minute grâce à une frappe précise de Hamza Abdelkarim. Juste avant la pause, le capitaine intérimaire de l’équipe, Raphinha, a transformé son penalty avec sang-froid pour doubler l’avantage.

À la 53e minute de la seconde période, Zizo a réduit l’écart pour les Égyptiens et relancé le suspense, mais le FC Barcelone a fait preuve de solidité en défense pour préserver sa victoire.

Les faits marquants de la finale du trophée Joan Gamper

Statistique FC Barcelone (Espagne) Al Ahly (Égypte) Score final 2 1 Buteurs Abdelkarim (29e), Raphinha (45e, pen.) Zizo (53e) Entraîneur Hans-Dieter Flick — Trophée principal Vainqueur du trophée Joan Gamper Finaliste de la coupe

Compositions et stars entrées en jeu

Composition de départ du FC Barcelone : Joan García, Eric García, Koundé, Espar, Gerard Martín, Balde, Bernal, Fermín López, Raphinha, Lamine Yamal, Hamza Abdelkarim.

Entrés en jeu : Dani Olmo (46e), Gavi (63e), Wojciech Szczęsny (73e), Karim Adeyemi (73e), Bisouma (73e).

Cette victoire constitue un formidable élan psychologique pour le FC Barcelone avant ses premiers matches officiels de la saison et pose les bases d’une campagne ambitieuse.

Selon vous, le FC Barcelone renouvelé de Hans-Dieter Flick est-il pleinement capable de remporter cette saison la Liga et la Ligue des champions de l’UEFA ?

Partagez votre avis dans les commentaires et transmettez immédiatement cette bonne nouvelle à tous les fervents supporters du Barça !