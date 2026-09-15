La phase de ligue remaniée de la Ligue des champions Élite de l'AFC a débuté pour les clubs ouzbeks avec une intensité inattendue et des résultats retentissants. Arabie saoudite Lors de l'un des matchs phares de la 1ère journée disputé sur le sol saoudien, le club de Tachkent, le Paxtakor, a livré une performance héroïque sur la pelouse du géant étoilé de Djeddah, Al-Ahli, décrochant un match nul sensationnel de 1-1. Selon le célèbre journal saoudien « Asharq Al-Awsat », les « Lions », qui étaient à deux doigts de la victoire, ont plongé leur adversaire dans un état de choc total — les hôtes n'ayant évité une défaite humiliante que grâce à un but inscrit dans les ultimes minutes du temps additionnel.

Alors que les experts tirent la sonnette d'alarme sur le jeu faible et désorganisé d'Al-Ahli, l'entraîneur saoudien Marin Pushich rejette les critiques, affirmant que son équipe a totalement contrôlé le match et décoché plus de 20 tirs. Parallèlement, le champion en titre du pays, Neftchi, qui défend les couleurs de l'Ouzbékistan dans ce tournoi prestigieux, a également surpris le club irakien d'Air Force sur le score de 1-0 à domicile, démontrant la puissance des clubs de notre pays en Ligue des champions Élite. Alors, dans quelle mesure les déclarations de Marin Pushich et des attaquants d'Al-Ahli sont-elles fondées, quelle tactique le Paxtakor a-t-il utilisée pour stopper les millions saoudiens, et quels combats importants nous attendent ?

Le courage des « Lions » à Djeddah et le drame du temps additionnel

En Arabie saoudite les détails clés du match intense :

Un match tout proche de la victoire : Le Paxtakor a mené au score pendant la majeure partie du temps réglementaire, plaçant les hôtes au bord d'une défaite inévitable ;

Le salut dans les arrêts de jeu : Al-Ahli n'a égalisé que pendant le temps additionnel accordé par l'arbitre, évitant ainsi une grande honte devant ses supporters ;

Critiques des experts : Les analystes du football saoudien ont souligné une crise systémique dans le jeu du grand club local et ont noté que le Paxtakor avait tactiquement surclassé son adversaire.

La justification de Marin Pushich et le débat sur les 20 tirs

Les réponses sereines de l'entraîneur principal d'Al-Ahli lors de la conférence de presse :

« Nous avions le contrôle dès la première minute » : Dans une interview accordée au journal « Asharq Al-Awsat », l'entraîneur a affirmé que le club de Djeddah avait dominé le terrain du début à la fin de la rencontre ;

Plus de 20 tirs : Selon Pushich, l'équipe a décoché plus de 20 tirs vers le but adverse, mais a manqué de précision pour les convertir : « Nous avons toujours été meilleurs que l'adversaire dans le jeu et nous avons contrôlé le déroulement de la rencontre. Je suis fier de mes joueurs », a-t-il déclaré ;

L'objection d'Al-Buraikan : L'attaquant du club saoudien, Firas Al-Buraikan, a également soutenu l'avis de son entraîneur, affirmant que l'équipe méritait une victoire absolue et non un match nul 1-1 ;

Focus sur le nouveau front : Le club saoudien concentre désormais toute son attention sur un match important dans le cadre de la Coupe Afro-Asiatique-Pacifique, où il affrontera le célèbre club sud-africain, Mamelodi Sundowns.

Le pas victorieux de Neftchi : la marche du football ouzbek en Asie

Un autre exploit lors de la 1ère journée du tournoi :

Neftchi — Air Force 1-0 : Le champion en titre de l'Ouzbékistan a battu le club irakien d'Air Force sur le score serré de 1-0 lors d'une rencontre tendue à Fergana ;

Trois points précieux : Dès leur premier match de la phase de ligue, les joueurs de Fergana ont assuré une victoire importante, occupant ainsi les premières places du classement ;

Compétitivité sur la scène asiatique : La victoire de Neftchi et le match nul du Paxtakor en Arabie saoudite ont prouvé une fois de plus que les clubs ouzbeks peuvent rivaliser sans complexe avec les équipes les plus riches et les plus puissantes du continent.

Ce début de parcours combatif et audacieux des équipes ouzbèkes en Ligue des champions Élite de l'AFC est une preuve éclatante que notre football national franchit une nouvelle étape.

Selon vous, la déclaration de l'entraîneur d'Al-Ahli, Marin Pushich, selon laquelle « nous étions supérieurs à tous égards », est-elle proche de la réalité, ou le Paxtakor a-t-il donné une véritable leçon de football au géant saoudien ? Laquelle de nos équipes, Paxtakor ou Neftchi, a le plus de chances d'atteindre la phase suivante ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cet article sur l'héroïsme des clubs ouzbeks sur les terrains continentaux avec tous les passionnés de football.