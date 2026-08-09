Pourquoi les rumeurs sur le départ d'Édouard Mendy d'Al-Ahli se sont-elles propagées

·49·Sport
Pourquoi les rumeurs sur le départ d'Édouard Mendy d'Al-Ahli se sont-elles propagées

L'avenir du gardien d'Al-Ahli, club saoudien, Édouard Mendy, fait l'objet de discussions intenses ces derniers jours. Il semblerait que la direction du club envisage de se séparer du gardien sénégalais expérimenté lors du mercato estival. Bien que le contrat actuel du joueur avec le club soit toujours en vigueur, diverses rumeurs concernant son destin attirent l'attention de la communauté footballistique. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Le principal conflit et les désaccords ne sont pas liés aux performances du joueur sur le terrain. La direction et le staff technique d'Al-Ahli n'ont aucun reproche à faire à la carrière du gardien. Cependant, il est rapporté que l'ambiance interne et les approches pour résoudre certains problèmes ont provoqué des malentendus entre les parties.

Le conflit entre le directeur sportif et le gardien

Selon des sources, la détérioration de la situation serait due aux relations entre le directeur sportif du club, Roy Pedro, et le gardien. Roy Pedro accuse Mendy d'intervenir dans des tâches non professionnelles de l'équipe, à savoir des questions techniques. On suppose que le directeur sportif est mécontent de l'implication du joueur dans des affaires qui dépassent ses compétences.

Néanmoins, ni le club d'Al-Ahli ni Édouard Mendy lui-même n'ont fait de déclaration officielle concernant la situation actuelle. Tous les rapports et suppositions restent pour l'instant au niveau des médias et des sources. Aucun affrontement ouvert ni mesure disciplinaire officielle n'ont été annoncés entre les parties.

Discussions dans le vestiaire

Il s'avère que Mendy a consulté des joueurs expérimentés et leaders sur ce qui manquait à l'équipe pendant le mercato estival. Ces discussions dans le vestiaire et les débats sur les besoins de l'équipe n'ont peut-être pas plu à certains représentants de la direction du club.

Ainsi, la carrière d'Édouard Mendy à Al-Ahli pourrait prendre un tournant inattendu. Malgré la durée de validité du contrat, il est très probable que des changements intéressants se produisent sur le marché des transferts cet été. Les futures déclarations officielles du club devraient clarifier la situation.

Édouard MendyAl-AhliActualités FootballArabie SaouditeTransferts
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Girona veut rapatrier son ancien joueur d’Arabie saouditeGirona veut rapatrier son ancien joueur d’Arabie saouditeAujourd'hui, 02:52La semaine décisive pour l’avenir de Julián Álvarez a commencéLa semaine décisive pour l’avenir de Julián Álvarez a commencéAujourd'hui, 02:35Darwin Núñez a annoncé le transfert de Ronald Araújo à Liverpool avant le clubDarwin Núñez a annoncé le transfert de Ronald Araújo à Liverpool avant le clubAujourd'hui, 02:16Monaco rejette l’offre colossale reçue pour Lamine CamaraMonaco rejette l’offre colossale reçue pour Lamine CamaraAujourd'hui, 01:34La Juventus et Bologne poursuivent les négociations pour le transfert de Jhon LucumíLa Juventus et Bologne poursuivent les négociations pour le transfert de Jhon LucumíAujourd'hui, 00:55Florian Wirtz séduit par les idées tactiques d’Andoni IraolaFlorian Wirtz séduit par les idées tactiques d’Andoni IraolaAujourd'hui, 00:33
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)