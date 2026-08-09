Pourquoi les rumeurs sur le départ d'Édouard Mendy d'Al-Ahli se sont-elles propagées

L'avenir du gardien d'Al-Ahli, club saoudien, Édouard Mendy, fait l'objet de discussions intenses ces derniers jours. Il semblerait que la direction du club envisage de se séparer du gardien sénégalais expérimenté lors du mercato estival. Bien que le contrat actuel du joueur avec le club soit toujours en vigueur, diverses rumeurs concernant son destin attirent l'attention de la communauté footballistique. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Le principal conflit et les désaccords ne sont pas liés aux performances du joueur sur le terrain. La direction et le staff technique d'Al-Ahli n'ont aucun reproche à faire à la carrière du gardien. Cependant, il est rapporté que l'ambiance interne et les approches pour résoudre certains problèmes ont provoqué des malentendus entre les parties.

Le conflit entre le directeur sportif et le gardien

Selon des sources, la détérioration de la situation serait due aux relations entre le directeur sportif du club, Roy Pedro, et le gardien. Roy Pedro accuse Mendy d'intervenir dans des tâches non professionnelles de l'équipe, à savoir des questions techniques. On suppose que le directeur sportif est mécontent de l'implication du joueur dans des affaires qui dépassent ses compétences.

Néanmoins, ni le club d'Al-Ahli ni Édouard Mendy lui-même n'ont fait de déclaration officielle concernant la situation actuelle. Tous les rapports et suppositions restent pour l'instant au niveau des médias et des sources. Aucun affrontement ouvert ni mesure disciplinaire officielle n'ont été annoncés entre les parties.

Discussions dans le vestiaire

Il s'avère que Mendy a consulté des joueurs expérimentés et leaders sur ce qui manquait à l'équipe pendant le mercato estival. Ces discussions dans le vestiaire et les débats sur les besoins de l'équipe n'ont peut-être pas plu à certains représentants de la direction du club.

Ainsi, la carrière d'Édouard Mendy à Al-Ahli pourrait prendre un tournant inattendu. Malgré la durée de validité du contrat, il est très probable que des changements intéressants se produisent sur le marché des transferts cet été. Les futures déclarations officielles du club devraient clarifier la situation.