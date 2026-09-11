Cristiano Ronaldo entame sa quête pour remporter la Ligue des champions de l'AFC

La nouvelle saison de la Ligue des champions de l'AFC, qui débute la semaine prochaine, pourrait être l'une des dernières chances pour Cristiano Ronaldo de remporter ce prestigieux trophée continental. Selon Goal.com, les clubs saoudiens, qui ont investi des milliards de dollars ces dernières années, sont déterminés à asseoir leur domination sur le football asiatique, cinq équipes figurant parmi les principaux favoris de la compétition. C'est ce que rapporte Goal.com .

Parmi les clubs saoudiens ayant injecté plus de deux milliards de dollars sur le marché des transferts depuis 2023, Al-Nassr attire particulièrement l'attention. Sous la houlette de son nouvel entraîneur Ange Postecoglou et renforcé par des stars comme Cristiano Ronaldo et João Félix, le club de Riyad vise à soulever la coupe continentale cette saison. Après avoir terminé deuxième de la Ligue des champions de l'AFC de deuxième niveau la saison dernière, l'équipe mettra tout en œuvre pour remporter le tournoi principal cette fois-ci.

L'attaquant portugais de l'équipe, João Félix, a souligné dans une interview accordée à l'Associated Press que le club s'est fixé les objectifs les plus élevés. Selon lui, l'effectif est suffisamment profond et puissant, et leur ambition principale est de gagner toutes les compétitions auxquelles ils participent, notamment le championnat national, la coupe et la Ligue des champions de l'AFC. « Nous ne jouons pas seulement pour rêver, nous entrons sur le terrain pour gagner », a déclaré le joueur.

Concurrence intense et dépenses dans la région Ouest

La lutte dans la région Ouest est devenue encore plus intense, le champion en titre, Al-Ahli , visant un troisième titre consécutif. Le capitaine de l'équipe, Édouard Mendy, a déclaré que le club cherche à réitérer son succès de l'année dernière et fera tout pour maintenir son statut de plus grande équipe d'Asie. Parallèlement, son rival local, Al-Hilal, a dépensé plus de 200 millions de dollars pour recruter des stars de la Premier League anglaise : Ollie Watkins, Gabriel Martinelli et Crysencio Summerville.

Cependant, en raison de la situation géopolitique et des questions de sécurité dans la région, les représentants iraniens sont contraints de jouer leurs matchs à domicile sur terrain neutre. Malgré cela, dans la zone Ouest de la compétition, les clubs du Golfe cherchent à maintenir leur suprématie face à la forte résistance des grands clubs traditionnels du Japon et de Corée du Sud dans la zone Est.

Les matchs phares de la première journée

Lors de la première journée de la compétition, Al-Nassr se déplacera sur le terrain du club émirati d'Al Ain, tandis qu'Al-Ahli accueillera le club ouzbek de Pakhtakor. De même, les équipes iraniennes d'Esteghlal et de Tractor disputeront leurs matchs sur terrain neutre. Après la phase de groupes, les huit meilleures équipes de chaque région se qualifieront pour les huitièmes de finale et poursuivront la lutte pour le trône continental.