Marino Pusic prend les rênes d’Al-Ahli

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Marino Pusic prend les rênes d’Al-Ahli

Le club saoudien d’Al-Ahli a nommé l’entraîneur néerlandais Marino Pusic au poste d’entraîneur principal, renonçant aux solutions à court terme après le licenciement de Matthias Jaissle. Selon ixbt.com, la direction du club voit en ce technicien, adepte du football offensif et du pressing haut, un point d’appui pour traverser l’une des périodes les plus difficiles de l’histoire de l’équipe. Goal.com rapporte .

L’école néerlandaise et l’influence d’Arne Slot

Marino Pusic a débuté sa carrière d’entraîneur comme adjoint du célèbre technicien néerlandais Arne Slot à l’AZ Alkmaar. Il a également suivi son mentor au Feyenoord, où il a assimilé les secrets tactiques de l’un des entraîneurs les plus en vue d’Europe. Cette expérience a joué un rôle important dans sa formation en tant qu’entraîneur principal.

Il a ensuite réussi à ramener le FC Twente en Eredivisie de manière indépendante. Une autre étape majeure de sa carrière a été son passage au club ukrainien du Shakhtar Donetsk, avec lequel il a remporté le championnat d’Ukraine, gagné deux Coupes d’Ukraine et attiré l’attention grâce aux performances brillantes de l’équipe en Ligue des champions.

La victoire historique contre Barcelone

Le Shakhtar dirigé par Pusic a réussi à battre le FC Barcelone lors de la phase de groupes de la Ligue des champions 2023-2024. Cette soirée a prouvé que le technicien pouvait rivaliser sur les grandes scènes et tenir tête aux grands clubs européens.

Son approche tactique repose sur un jeu offensif fondé sur la possession, un pressing haut dans la moitié de terrain adverse et la volonté constante de marquer plus de buts que l’adversaire. Lorsqu’il dirigeait le Shakhtar, le technicien avait déjà démontré sa fidélité à ces principes.

La direction d’Al-Ahli estime qu’un entraîneur doté d’idées aussi claires et d’une expérience aussi riche peut sortir l’équipe de la crise. Même si Pusic ne possède pas la même notoriété médiatique que les entraîneurs les plus célèbres au monde, son approche professionnelle devrait être un facteur clé pour atteindre les objectifs fixés par le club.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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