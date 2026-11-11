Dernière chance pour Michael Carrick : comment la direction de Manchester United compte résoudre la crise

Après un début catastrophique en Premier League, « Manchester United» alors qu'un limogeage immédiat de l'entraîneur Michael Carrick était attendu, le conseil d'administration du club a choisi une voie totalement différente. Selon la BBC, au lieu de rompre le contrat du technicien de 45 ans, la direction du club approuve un plan visant à renforcer d'urgence son staff technique actuel.

Offre du Bayern : Aaron Danks de retour à Old Trafford ?

Le candidat principal pour renforcer le staff est Aaron Danks, actuellement adjoint de Vincent Kompany au Bayern Munich. Danks a déjà travaillé aux côtés de Carrick à Middlesbrough et leur compréhension tactique est très appréciée.