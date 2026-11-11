Dernière chance pour Michael Carrick : comment la direction de Manchester United compte résoudre la crise
Après un début catastrophique en Premier League, « Manchester United» alors qu'un limogeage immédiat de l'entraîneur Michael Carrick était attendu, le conseil d'administration du club a choisi une voie totalement différente. Selon la BBC, au lieu de rompre le contrat du technicien de 45 ans, la direction du club approuve un plan visant à renforcer d'urgence son staff technique actuel.
Offre du Bayern : Aaron Danks de retour à Old Trafford ?
Le candidat principal pour renforcer le staff est Aaron Danks, actuellement adjoint de Vincent Kompany au Bayern Munich. Danks a déjà travaillé aux côtés de Carrick à Middlesbrough et leur compréhension tactique est très appréciée.
En réalité, le plan visant à attirer Danks à Manchester United avait déjà été envisagé lors du mercato estival. Désormais, en pleine crise, le club cherche à rétablir la discipline de jeu en entourant Carrick d'un expert de confiance et éprouvé.
Indicateur / Donnée
«Manchester United» : situation après la 10e journée de Premier League
Classement
18e place (Zone de relégation en Championship)
Points accumulés
Après 10 matchs, seulement 8 points
Répartition des résultats
1 victoire, 5 nuls, 4 défaites
Décision de la direction
Pas de licenciement, mais un renforcement du staff technique
Nouveau candidat principal
Aaron Danks (du staff technique du Bayern Munich)
Source
BBC Sports
« Le club maintient sa confiance en Carrick, mais l'ère des décisions solitaires est terminée — la direction veut réformer d'urgence le staff tactique pour sauver l'équipe de la catastrophe de la relégation. »
Le danger de la 18e place et la dernière chance
Avec seulement 1 victoire après 10 journées de Premier League et une 18e place, le club mancunien vit l'un des pires antirecords des dernières décennies. Malgré cela, la direction craint qu'un changement d'entraîneur en cours de saison ne provoque un nouveau chaos.
Pour Carrick, l'arrivée potentielle d'Aaron Danks pourrait être non seulement un salut tactique, mais aussi sa dernière chance de sauver son poste. Si les résultats ne s'améliorent pas après l'élargissement du staff, la direction sera contrainte de prendre des mesures radicales.
Selon vous, Manchester United peut-il sortir de la zone rouge sans changer d'entraîneur, simplement en renouvelant ses adjoints ? Donnez votre avis en commentaires !
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