Actuellement, « Manchester United» semble de plus en plus incapable de se projeter dans l'avenir. L'envie de se battre sur le terrain est quasi inexistante, et la plupart des stars évoluent bien en dessous de leur potentiel. Résultat : une troisième défaite consécutive, avec un bilan comptable effrayant sur les trois derniers matchs : 1:9 .

Après la défaite 0-2 contre Chelsea, les analystes d'« Euro-Football » ont noté les joueurs de Michael Carrick sur une échelle de dix (chaque joueur commençant avec une base de 6). Voici l'analyse des quatre principaux anti-héros qui ont sombré et entraîné l'équipe dans la défaite.

1. Lisandro Martínez — 2,0 points (Carton rouge et penalty)

Les actions du défenseur central argentin dans ce match sont inexcusables dans le football professionnel :

Premier choc et nervosité : Sur le premier but encaissé, n'ayant pas pu rattraper Morgan Rogers, il a commis une faute de frustration, écopant d'un carton jaune ;

L'expulsion fatale : Peu après, il a asséné un coup de coude flagrant au visage de Fofana dans sa propre surface. Résultat : carton rouge direct, expulsion et penalty concédé.

2. Bruno Fernandes — 2,0 points (30 ballons perdus et occasion gâchée)

Le capitaine portugais, qui avait appelé dans la presse à se battre pour l'entraîneur Michael Carrick, a en réalité précipité son départ :

Erreurs répétées : Il a établi un triste record avec 30 ballons perdus tout au long de la rencontre ;

Passes dangereuses : Il a perdu trois ballons au milieu de terrain, offrant des contres dangereux à l'adversaire (l'un d'eux a mené à un but d'Estevao, annulé pour hors-jeu) ;

Incapacité sur penalty : Malgré une opportunité en or sur penalty, il a envoyé le ballon au-dessus de la barre transversale.

3. Bryan Mbeumo — 3,0 points (Erreur fatale sur le but)

« Manchester United» avait entamé la première mi-temps sereinement, mais l'imprécision de Mbeumo au début de la seconde période a ruiné les plans de l'équipe :

Erreur amenant le but adverse : Il a gardé le ballon trop longtemps au milieu, permettant à Romeo Lavia de le récupérer et d'initier le contre qui a ouvert le score pour Chelsea ;

Tir sur la barre : Il aurait pu se racheter sur une occasion franche, mais a trouvé la barre transversale, gâchant une chance de revenir.

4. Carlos Baleba — 3,0 points (Défaite totale au milieu)

Coupable d'un manque d'agressivité défensive sur le premier but, Baleba a totalement abandonné le milieu de terrain :

Fragilité face au pressing : Il a été dominé par le duo Moisés Caicedo et Romeo Lavia — sur 6 duels disputés, il a perdu le ballon 5 fois ;

Précision de passe médiocre : Une passe sur trois a été interceptée par l'adversaire (10 erreurs sur 30 passes) et il a commis deux fautes grossières.

Cette désorganisation au milieu et en défense a plongé « Manchester United » dans une crise profonde. La direction devrait bientôt prendre une décision finale sur l'avenir de Carrick.