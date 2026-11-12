Manchester United met fin à sa collaboration avec Michael Carrick : Le club publie un communiqué officiel
Le club de football « Manchester United» a annoncé officiellement la fin de sa collaboration avec l'entraîneur principal Michael Carrick. Cette nouvelle suscite de nombreux débats au sein de la communauté du football et parmi les supporters du club.
Une période réussie et des résultats sous Carrick
Michael Carrick avait été nommé entraîneur principal en janvier dernier. En peu de temps, il a transformé le jeu de l'équipe et obtenu des résultats significatifs.
Selon le communiqué du club, Carrick a disputé les 17 derniers matchs de la saison 2025/2026, remportant 12 victoires et menant « MU » à la troisième place de la Premier League. Durant cette période, l'équipe a réussi à accumuler plus de points que ses rivaux en championnat.
« Michael Carrick est et restera une légende de Manchester United». Tout comme durant sa carrière de joueur, il a fait preuve d'un haut niveau de loyauté et de professionnalisme en tant qu'entraîneur », indique le communiqué du club.
Statistiques et chiffres
Données
Date de nomination
Janvier 2026
Nombre de matchs dirigés
17 matchs
Victoires obtenues
12 victoires
Classement final en Premier League
3ème place
Prochains projets du club
Accélérer la nomination d'un entraîneur permanent
Raisons du départ et prochaines étapes
La direction a souligné que, compte tenu du début de saison difficile, des changements radicaux étaient nécessaires pour atteindre les objectifs stratégiques futurs. Actuellement, la direction de Manchester United prévoit de finaliser le processus de nomination d'un entraîneur permanent le plus rapidement possible.
Selon vous, le licenciement de Michael Carrick, malgré ses excellents résultats, était-il la bonne décision ? Qui devrait être le prochain entraîneur ? Laissez votre avis dans les commentaires !
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