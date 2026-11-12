Manchester United met fin à sa collaboration avec Michael Carrick : Le club publie un communiqué officiel

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Manchester United met fin à sa collaboration avec Michael Carrick : Le club publie un communiqué officiel

Le club de football « Manchester United» a annoncé officiellement la fin de sa collaboration avec l'entraîneur principal Michael Carrick. Cette nouvelle suscite de nombreux débats au sein de la communauté du football et parmi les supporters du club.

Une période réussie et des résultats sous Carrick

Michael Carrick avait été nommé entraîneur principal en janvier dernier. En peu de temps, il a transformé le jeu de l'équipe et obtenu des résultats significatifs.

Selon le communiqué du club, Carrick a disputé les 17 derniers matchs de la saison 2025/2026, remportant 12 victoires et menant « MU » à la troisième place de la Premier League. Durant cette période, l'équipe a réussi à accumuler plus de points que ses rivaux en championnat.

« Michael Carrick est et restera une légende de Manchester United». Tout comme durant sa carrière de joueur, il a fait preuve d'un haut niveau de loyauté et de professionnalisme en tant qu'entraîneur », indique le communiqué du club.

Statistiques et chiffres

Données

Date de nomination

Janvier 2026

Nombre de matchs dirigés

17 matchs

Victoires obtenues

12 victoires

Classement final en Premier League

3ème place

Prochains projets du club

Accélérer la nomination d'un entraîneur permanent

Raisons du départ et prochaines étapes

La direction a souligné que, compte tenu du début de saison difficile, des changements radicaux étaient nécessaires pour atteindre les objectifs stratégiques futurs. Actuellement, la direction de Manchester United prévoit de finaliser le processus de nomination d'un entraîneur permanent le plus rapidement possible.

Selon vous, le licenciement de Michael Carrick, malgré ses excellents résultats, était-il la bonne décision ? Qui devrait être le prochain entraîneur ? Laissez votre avis dans les commentaires !

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» rédacteur
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