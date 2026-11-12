Le club de football « Manchester United» a annoncé officiellement la fin de sa collaboration avec l'entraîneur principal Michael Carrick. Cette nouvelle suscite de nombreux débats au sein de la communauté du football et parmi les supporters du club.

Une période réussie et des résultats sous Carrick

Michael Carrick avait été nommé entraîneur principal en janvier dernier. En peu de temps, il a transformé le jeu de l'équipe et obtenu des résultats significatifs.

Selon le communiqué du club, Carrick a disputé les 17 derniers matchs de la saison 2025/2026, remportant 12 victoires et menant « MU » à la troisième place de la Premier League. Durant cette période, l'équipe a réussi à accumuler plus de points que ses rivaux en championnat.