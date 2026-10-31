Michael Carrick explique la défaite contre Chelsea et la chute de Manchester United à la 16e place

·21·Sport
Michael Carrick explique la défaite contre Chelsea et la chute de Manchester United à la 16e place

Après la défaite 0-2 à l'extérieur contre Chelsea en Premier League, l'entraîneur de Manchester United Michael Carrick a partagé ses réflexions après le match. Cette douloureuse défaite face aux Londoniens a fait chuter les Mancuniens dans les profondeurs du classement — l'équipe occupe désormais la 16e place en Premier League.

Dans une interview accordée au média prestigieux BBC , le technicien anglais a ouvertement admis que les deux mi-temps étaient radicalement différentes et que l'équipe avait totalement perdu le contrôle après la pause.

« Nous aurions dû ouvrir le score en première période » : l'analyse de Carrick

L'entraîneur a souligné qu'il était satisfait de la performance de son équipe en début de match, mais que le manque d'efficacité a coûté cher :

  • Un début positif et des occasions manquées : Selon Carrick, Manchester Uniteda entamé la rencontre avec intensité, respectant le plan de jeu en créant plusieurs situations dangereuses devant le but adverse, et aurait dû mener dès la première mi-temps ;

  • Lenteur et baisse de rythme : Cependant, après la pause, les Mancuniens n'ont pas réussi à maintenir l'intensité et ont considérablement ralenti le rythme du jeu.

« Un but malchanceux et un penalty nous ont mis dans une situation difficile »

En évoquant le tournant du match en seconde période, Michael Carrick a déclaré :

« En seconde période, tout a semblé dérailler en un instant. Le premier but encaissé était un épisode très malchanceux, et peu après, un penalty a été sifflé contre nous. Nous nous sommes retrouvés dans une situation très complexe et le scénario du match a complètement changé. »

Danger au classement : MU à la 16e place

En raison de cette série de défaites,Manchester Unitedtraverse une crise profonde au classement :

  • 16e position : Le club se rapproche de la zone dangereuse, occupant actuellement la 16e place ;

  • L'avenir de Carrick : L'enchaînement des défaites et la chute au classement remettent sérieusement en question l'avenir de Michael Carrick sur le banc. La direction du club est sur le point de prendre une décision ferme dans les prochains jours.

Manchester UnitedMichael CarrickPremier LeagueChelseaFootball
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Ceux qui ont « poussé » Carrick vers la sortie : qui a reçu les pires notes contre Chelsea ?Ceux qui ont « poussé » Carrick vers la sortie : qui a reçu les pires notes contre Chelsea ?Aujourd'hui 22:24Antonio Conte arrive-t-il à Old Trafford ? Michael Carrick sur le départAntonio Conte arrive-t-il à Old Trafford ? Michael Carrick sur le départ15 octobre 10:14Alonso fait tomber Manchester United : les 3 stars qui ont assuré la victoire de ChelseaAlonso fait tomber Manchester United : les 3 stars qui ont assuré la victoire de ChelseaAujourd'hui 22:17Andrey Santos : « Je peux remplacer Casemiro à Manchester United »Andrey Santos : « Je peux remplacer Casemiro à Manchester United »9 août 17:34Émile Heskey conseille à Manchester United de signer Enzo FernándezÉmile Heskey conseille à Manchester United de signer Enzo Fernández3 août 12:30Fred sur Erik ten Hag : « Il est tactiquement excellent, mais avec l'équipe... »Fred sur Erik ten Hag : « Il est tactiquement excellent, mais avec l'équipe... »2 octobre 21:57
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Révolte inattendue à City : Rico Lewis veut quitter le club à cause de Husanov
Révolte inattendue à City : Rico Lewis veut quitter le club à cause de Husanov
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
Défaite surprise : Diyora Keldiyorova quitte le tournoi du Grand Chelem
Défaite surprise : Diyora Keldiyorova quitte le tournoi du Grand Chelem
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis