Michael Carrick explique la défaite contre Chelsea et la chute de Manchester United à la 16e place

Après la défaite 0-2 à l'extérieur contre Chelsea en Premier League, l'entraîneur de Manchester United Michael Carrick a partagé ses réflexions après le match. Cette douloureuse défaite face aux Londoniens a fait chuter les Mancuniens dans les profondeurs du classement — l'équipe occupe désormais la 16e place en Premier League.

Dans une interview accordée au média prestigieux BBC , le technicien anglais a ouvertement admis que les deux mi-temps étaient radicalement différentes et que l'équipe avait totalement perdu le contrôle après la pause.

« Nous aurions dû ouvrir le score en première période » : l'analyse de Carrick

L'entraîneur a souligné qu'il était satisfait de la performance de son équipe en début de match, mais que le manque d'efficacité a coûté cher :

Un début positif et des occasions manquées : Selon Carrick, Manchester Uniteda entamé la rencontre avec intensité, respectant le plan de jeu en créant plusieurs situations dangereuses devant le but adverse, et aurait dû mener dès la première mi-temps ;

Lenteur et baisse de rythme : Cependant, après la pause, les Mancuniens n'ont pas réussi à maintenir l'intensité et ont considérablement ralenti le rythme du jeu.

« Un but malchanceux et un penalty nous ont mis dans une situation difficile »

En évoquant le tournant du match en seconde période, Michael Carrick a déclaré :

« En seconde période, tout a semblé dérailler en un instant. Le premier but encaissé était un épisode très malchanceux, et peu après, un penalty a été sifflé contre nous. Nous nous sommes retrouvés dans une situation très complexe et le scénario du match a complètement changé. »

Danger au classement : MU à la 16e place

En raison de cette série de défaites,Manchester Unitedtraverse une crise profonde au classement :