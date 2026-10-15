Le 24e tour de la Super League a débuté : résultats et faits marquants

La phase décisive de la Super League d'Ouzbékistan de football a officiellement débuté avec les rencontres du 24e tour. Lors de la première journée, deux matchs intenses et disputés ont eu lieu dans les villes d'Andijan et de G‘uzor.

Fait intéressant, dans les deux rencontres, les clubs évoluant à l'extérieur se sont imposés sur le score minimal de 1-0, remportant ainsi des points cruciaux.

« Andijon » s'incline à domicile face à « Qizilqum »

L'équipe d'« Andijon » (10e, 30 points) a accueilli « Qizilqum » (8e, 33 points) devant ses supporters :

Le moment décisif : Pour les visiteurs de Navoiy, à la 38e minute, Otabek Jo‘raqo‘ziyev a inscrit l'unique but qui a scellé le sort de la rencontre ;

Pression sur le terrain : Bien que les locaux aient tenté de renverser la situation en seconde période en faisant entrer des joueurs expérimentés comme Dragan Cheran, Aziz Turg‘unboyev et Bekzod Sulaymonov, la défense adverse a tenu bon pour préserver le score.

Super League. 24e tour

« Andijon » — « Qizilqum » 0:1

But : Otabek Jo‘raqo‘ziyev (38e).

« Andijon » : Eldor Adhamov, Odilbek Abdumajidov, Po‘latxo‘ja Xoldorxonov (Bekzod Sulaymonov, 61e), Humoyunmirzo Iminov, Abdurahmon Komilov (Abdulvohid G‘ulomov, 73e), Nemanya Chalasan, Damir Temirov (Muhammadkarim Toirov, 61e), Usmonali Ismonaliyev, Martin Boake (Dragan Cheran, 77e), Doniyor Abdumannopov (Aziz Turg‘unboyev, 73e), Rustam Turdimurodov.

« Qizilqum » : Farhod Rahmatov, Shahzodbek Rahmatullayev, Islom Kenjaboyev (Abbosbek Abdug‘offorov, 77e), Nikola Kumburovich, Jambuli Jigauri (Samandar Shukurullayev, 77e), Nodirxon Ne’matxonov, G‘iyosjon Rizaqulov, Ruslan Roziyev, Duglas Maykon, Diyor Raxmatilloyev, Otabek Jo‘raqo‘ziyev.

Les joueurs d'Olmaliq font preuve de volonté à G‘uzor : un but à la 84e minute

Le deuxième match du tour s'est déroulé à G‘uzor. « Mash’al » (16e, 4 points), lanterne rouge du classement, a opposé une résistance farouche à l'OKMK (4e, 39 points), prétendant au top 4 :

Résistance acharnée : Les hôtes ont défendu avec acharnement, gardant leur cage inviolée jusqu'en fin de match ;

Le but d'Asadbek Sobirjonov : Mirjalol Qosimov et ses protégés n'ont réussi à percer la muraille défensive adverse qu'à la 84e minute — entré en jeu en tant que remplaçant, Asadbek Sobirjonov a marqué, offrant ainsi trois points précieux à l'équipe d'Olmaliq.

« Mash’al » — OKMK 0:1

But : Asadbek Sobirjonov (84e).

« Mash’al » : Vladislav Rusanov, Komiljon Tojiddinov, Javohir Ubaydullayev (Sardor Abduraimov, 46e), Mahmud Jo‘raboyev (Isomiddin Nusratov, 14e), Toxir To‘xtasinov, Ifeani Ifeani, Og‘abek Abdiraximov, Firdavs Jovliyev, Muhammadali Boymurodov (Zafar Akramov, 52e), Ahrorbek Rahimov (Ergash Ismoilov, 46e), Bobir Asqarov.

OKMK : Hamidullo Abdunabiyev, Mirjamol Qosimov (Siyavash Haqnazariy, 63e), Giorgi Papava, Avazbek O‘lmasaliyev (Abror Sarimsoqov, 46e), Aziz Xolmurodov, Eldor Begimov, Xazrat Tursunqulov (Nodir Abdurazzoqov, 46e), Saidafzalxon Axrorov (Ahmadullo Muqumjonov, 69e), Arixiro Sentoku, Abror Karimov, Ivan Peshich (Asadbek Sobirjonov, 46e).

Suite à ces résultats, l'OKMK poursuit sa chasse aux leaders, tandis que « Qizilqum » consolide sa position au milieu de tableau grâce à cette victoire à l'extérieur. Les autres matchs du 24e tour promettent également d'être intenses.