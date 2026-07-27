Drame en Superligue : trois matchs, deux penalties et un but à la 90+2e minute
Lors des trois prochains matchs de la 14e journée de la Superligue d'Ouzbékistan, les équipes hôtes ont totalement dominé. Si le Lokomotiv et Andijan ont décroché de solides victoires, l'AGMK a scellé le sort de sa rencontre contre le Mash'al dans les arrêts de jeu.
Selon les résultats présentés, un total de neuf buts a été marqué lors de ces matchs. Le moment le plus dramatique de la journée s'est produit à Olmaliq : bien que les visiteurs aient ouvert le score, le dernier mot est revenu aux locaux.
Abduxoliqov ouvre la voie au Lokomotiv
Aucun but n'a été marqué en première mi-temps du match Lokomotiv - Sogdiana qui s'est déroulé à Tachkent. Les principaux événements ont eu lieu après la pause.
À la 57e minute, le Lokomotiv a obtenu un penalty. Temurxo‘ja Abduxoliqov, s'étant présenté devant le ballon, a profité de l'occasion pour donner l'avantage à son équipe.
Neuf minutes plus tard, les hôtes ont à nouveau bénéficié d'un penalty. Abduxoliqov n'a pas tremblé cette fois non plus et a signé un doublé personnel.
L'attaquant expérimenté, en transformant deux penalties, a pratiquement scellé le sort du match.
Dans les arrêts de jeu, Quvonchbek Abrayev a inscrit le troisième but du Lokomotiv. Sogdiana a réduit l'écart grâce à un but de Zaymovich à la 90+6e minute, mais il ne restait plus assez de temps pour sauver le match.
Score final : Lokomotiv - Sogdiana 3:1.
Cette rencontre faisait partie des matchs de la 14e journée de la Superligue programmés pour le 27 juillet.
Andijan assure la victoire en seconde période
À la Bobur Arena, Andijan a accueilli Boukhara, l'un des hauts placés du classement. En première mi-temps, les équipes ont joué la prudence et ont gardé leurs cages inviolées.
À la 54e minute, Odil Abdumajidov a ouvert le score. Après ce but, Boukhara a tenté d'attaquer plus activement, mais les locaux ont fait preuve de solidité en défense.
À la 90e minute du match, Hamidullo Karimov a inscrit le deuxième but, mettant fin au suspense de la rencontre.
Score final : Andijan - Boukhara 2:0.
Non seulement Andijan a empoché les trois points et gardé sa cage inviolée, mais l'équipe a également montré qu'elle avait tiré les bonnes leçons de ses erreurs défensives après son match nul prolifique 3:3 de la journée précédente. Le match Andijan - Boukhara figurait également au calendrier de la 14e journée.
Le Mash'al était tout proche de l'exploit à Olmaliq
Le match le plus tendu de la journée a opposé l'AGMK et le Mash'al.
L'équipe de G‘uzor, qui occupe la dernière place du classement, a ouvert le score de manière inattendue à la 21e minute. Le but d'Ergash Ismoilov a offert un avantage précieux à l'extérieur pour le Mash'al.
Cependant, l'AGMK n'a pas tardé à réagir. À la 32e minute, Asadbek Sobirjonov a égalisé, remettant son équipe dans le match.
Tout au long de la seconde mi-temps, les hôtes ont cherché le gol de la victoire. Le Mash'al, en se défendant, était tout proche de préserver au moins un point.
Mais à la 90+2e minute, Abror Karimov a marqué le but décisif. Ainsi, l'AGMK s'est sorti d'une situation difficile et a arraché une victoire pleine de caractère.
Score final : AGMK - Mash'al 2:1.
La feuille de match de la PFL indique également que la rencontre AGMK - Mash'al s'est jouée à Olmaliq et faisait partie du programme de la 14e journée.
Résultats complets des matchs
Match
Score
Buteurs
Lokomotiv - Sogdiana
3:1
Abduxoliqov 57 (pen.), 66 (pen.), Abrayev 90+3 - Zaymovich 90+6
Andijan - Boukhara
2:0
Abdumajidov 54, Karimov 90
AGMK - Mash'al
2:1
Sobirjonov 32, Abror Karimov 90+2 - Ergash Ismoilov 21
Chiffres clés des trois rencontres
Nombre de matchs - 3 ;
total de buts - 9 ;
victoires à domicile - 3 ;
buts sur penalty - 2 ;
buts dans les arrêts de jeu - 3 ;
équipe ayant gardé sa cage inviolée - Andijan.
Avant la 14e journée, l'AGMK comptait 22 points, Boukhara 23, le Lokomotiv 19 et Andijan 17.
Grâce à ces résultats, l'AGMK porte son total à 25 points, le Lokomotiv à 22 et Andijan à 20. Cependant, les classements finaux des équipes pourraient changer une fois tous les matchs de la journée disputés.
Qui a été le héros de la journée ?
Temurxo‘ja Abduxoliqov a transformé deux penalties avec sang-froid, devenant l'architecte principal de la victoire du Lokomotiv. Quant à Andijan, c'est grâce à sa discipline collective et sa défense solide qu'elle a empoché trois points précieux.
Le moment le plus émotionnel de la journée a sans aucun doute eu lieu à Olmaliq. Alors que le Mash'al était à un pas de prendre un point, la frappe d'Abror Karimov à la 90+2e minute a bouleversé le destin du match.
La 14e journée de la Superligue n'est pas encore totalement achevée, mais ces trois matchs ont prouvé à eux seuls que cette journée serait riche en suspense et en batailles acharnées jusqu'à la dernière minute.
Selon vous, quel a été le meilleur joueur du jour : Abduxoliqov ou le buteur décisif Abror Karimov ?
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