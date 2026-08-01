Le week-end prochain promet intensité et drames inattendus aux passionnés du football ouzbek. Le 1er août donnera officiellement le coup d'envoi de la 15e journée de notre championnat national. Cependant, avant même que les matches ne débutent, une immense sensation a secoué la communauté footballistique : le club de la capitale, Bunyodkor, n'a pas pu se rendre à Navoiy en raison de problèmes financiers. Et dans le match phare, un football électrique est attendu à Andijan.

La 15e journée de la Superliga offrira aux supporters à la fois des luttes acharnées au classement et des drames géo-financiers hors du terrain.

1. Grave effondrement financier à Bunyodkor : défaite sur tapis vert pour les Hirondelles !

La nouvelle la plus sensationnelle et amère de la 15e journée concerne la rencontre entre Qizilqum et Bunyodkor qui devait se dérouler à Navoiy. Bunyodkor, club prestigieux et historique de Tachkent, fait face à une crise financière majeure.

Il a été révélé qu'en raison de difficultés financières au sein du club, les visiteurs n'ont pas pu rejoindre la ville de Navoiy. Par conséquent, cette rencontre a été annulée.

Conformément au règlement de la Ligue de football professionnel (PFL), le club de Bunyodkor, incapable de se présenter sur le terrain, se voit infliger une défaite automatique sur tapis vert 0-3 , tandis que Qizilqum empoche 3 précieux points sans le moindre combat.

Cette situation a mis en lumière la profondeur des problèmes systémiques du club de la capitale et suscite des débats houleux dans l'opinion publique.

2. Flamme ardente à Andijan : Le derby phare Andijan - Pakhtakor

Le choc phare de la soirée du 1er août se déroulera sans aucun doute à la Bobur Arena d'Andijan. Devant les supporters les plus intransigeants de la basse vallée de Ferghana, le club d'Andijan accueille l'équipe la plus titrée du pays, Pakhtakor.

Ambiance et pression : Les supporters d'Andijan poussent leurs favoris sous des tribunes combles. Le déplacement dans la Vallée a toujours été difficile pour Pakhtakor.

Enjeu au classement : Pour les deux équipes, les hautes places et les points sont aussi vitaux que l'eau et l'air. Une lutte sans merci pour chaque centimetre de terrain est attendue.

3. Le test du champion à Samarcande et autres affiches intéressantes

Le lundi 3 août, le champion en titre de l'Ouzbékistan, Neftchi, sera l'invité du Dinamo à Samarcande. Les Samarcandais ont prouvé à plusieurs reprises qu'ils peuvent opposer une résistance farouche à n'importe quel grand sur leur pelouse. Pour les joueurs de Ferghana, ce duel sera l'un des examens les plus importants dans la défense de leur titre de champion.

De même, à Almalyk, la bataille entre l'AGMK et Nasaf, vice-champions et vainqueurs de la coupe, sera sans aucun doute l'ornement de cette 15e journée.

4. Calendrier complet et horaires des matches de la 15e journée

Voici le calendrier des dates et horaires de tous les matches de la 15e journée pour les fans de football :

1er août (samedi)

19:30. Andijan - Pakhtakor

20:30. Bukhara - Lokomotiv

Qizilqum - Bunyodkor (annulé, défaite sur tapis vert pour Bunyodkor)

2 août (dimanche)

19:30. Navbahor - Khorezm

20:00. Mash'al - Sogdiana

3 août (lundi)

19:30. Kokand-1912 - Surkhan

20:00. AGMK - Nasaf

20:30. Dinamo - Neftchi

Conclusion : La phase décisive commence

La 15e journée de la Superliga regorge de matches qui révéleront l'équilibre des forces et le véritable potentiel des équipes dans notre championnat national. Les événements autour de Bunyodkor ont remis à l'ordre du jour la question de la stabilité financière des clubs dans le football ouzbek.

Selon vous, Andijan parviendra-t-il à battre Pakhtakor à domicile ? Que pensez-vous de la crise financière à Bunyodkor ? Laissez vos pronostics dans les commentaires !