Qui est la star de juillet en Superliga ? Les cinq nominés annoncés

La Ligue de football professionnel d'Ouzbékistan a dévoilé les candidats en lice pour le titre de meilleur joueur de la Superliga en juillet. La liste comprend cinq joueurs issus de cinq clubs du pays.

Au vu des statistiques, la compétition est particulièrement serrée cette fois-ci : un joueur a marqué cinq buts en trois matchs, tandis qu'un autre a trouvé le chemin des filets à deux reprises malgré son poste de défenseur. Comme le veut la tradition, l'OuzPFL désigne chaque mois le meilleur joueur, le meilleur entraîneur et l'auteur du plus beau but du championnat.

Anvar Xojimirzayev — le favori avec cinq buts

L'attaquant du Dinamo, Anvar Xojimirzayev, a enregistré la meilleure performance en juillet. Il a disputé trois rencontres et inscrit cinq buts.

Cela représente une moyenne de 1,67 but par match. Sur une courte période, un tel chiffre témoigne non seulement de la grande forme de l'attaquant, mais aussi de son impact direct sur les résultats de son équipe.

Xojimirzayev est l'un des leaders du Dinamo et est présenté comme le représentant du club de Samarcande sur le site officiel de l'OuzPFL.

Quatre actions décisives pour Asadbek Sobirjonov

Un autre candidat sérieux figure sur la liste : Asadbek Sobirjonov. Selon les statistiques présentées, il a réalisé en juillet, en trois matchs :

trois buts marqués ;

une passe décisive ;

un total de quatre actions décisives.

En combinant buts et passes décisives, Sobirjonov affiche le meilleur total après Xojimirzayev. Cela prouve qu'il est actif non seulement dans la finition, mais aussi dans la création d'opportunités pour ses coéquipiers.

Bobur Abduxoliqov a fait preuve de régularité

L'attaquant du Nasaf, Bobur Abduxoliqov, a rempli sa mission dans chacun des trois matchs — il totalise trois buts.

Une moyenne d'un but par match est un excellent ratio pour un attaquant. La régularité est particulièrement importante lors des évaluations mensuelles.

Dans les données officielles de l'OuzPFL, Abduxoliqov est enregistré comme attaquant du Nasaf.

Bashar Resan n'a pas marqué, mais a créé trois buts

Contrairement aux autres joueurs de la liste, l'ailier du Pakhtakor, Bashar Resan, s'est distingué par ses passes décisives plutôt que par ses buts.

Le joueur irakien a délivré trois passes décisives à ses coéquipiers en trois matchs. Cela signifie que chaque rencontre a vu au moins un but impliquant directement son jeu.

La performance de Resan montre que le rôle de meneur de jeu et le jeu collectif sont tout aussi importants que les buts individuels. Dans la base de données de l'OuzPFL, il est répertorié comme milieu de terrain du Pakhtakor.

Les deux buts du défenseur Anvar G‘ofurov

Parmi les candidats, on trouve également un représentant de la ligne défensive. Le joueur du Neftchi, Anvar G‘ofurov, a disputé trois matchs en juillet et a inscrit son nom au tableau d'affichage à deux reprises.

Pour un attaquant, deux buts peuvent sembler banals. Mais pour un défenseur, marquer deux fois en trois matchs souligne sa dangerosité sur les phases arrêtées et sa contribution aux attaques de l'équipe.

C'est précisément le facteur du poste qui rend la candidature de G‘ofurov plus intéressante : il a été décisif tout en remplissant des fonctions différentes de celles des autres candidats.

Résultats des candidats en juillet

Joueur Club Matchs Buts Passes décisives Anvar Xojimirzayev Dinamo 3 5 — Asadbek Sobirjonov OKMK 3 3 1 Bobur Abduxoliqov Nasaf 3 3 — Bashar Resan Pakhtakor 3 — 3 Anvar G‘ofurov Neftchi 3 2 —

Les buts ne sont pas le seul critère

Sur le plan purement statistique, Anvar Xojimirzayev est en tête avec cinq buts. Cependant, pour désigner le meilleur joueur du mois, on prend également en compte l'impact sur les résultats, l'activité globale et le rôle dans les moments clés.

Les buts et passes de Sobirjonov, la vision de jeu de Resan, la constance d'Abduxoliqov et l'efficacité défensive de G‘ofurov transforment ce choix en bien plus qu'une simple comparaison de chiffres.

Une chose est sûre : le football offensif a dominé la Superliga en juillet. La question reste entière : Xojimirzayev remportera-t-il le titre ou l'un de ses rivaux créera-t-il la surprise ?

Selon vous, qui mérite le titre de joueur du mois de juillet ? Laissez votre avis en commentaire et partagez cet article avec vos amis et fans de football sur Telegram ou d'autres réseaux sociaux !