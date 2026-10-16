Mirjalol Qosimov s'exprime sur le match contre Mash'al, la rotation et la stratégie de l'adversaire

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Mirjalol Qosimov s'exprime sur le match contre Mash'al, la rotation et la stratégie de l'adversaire

Dans le cadre de la 24e journée de la Superliga, l'entraîneur principal de l'AGMK, qui a battu Mash'al à l'extérieur sur le score minimal de 1:0, Mirjalol Qosimov a participé à la conférence de presse d'après-match. Le technicien expérimenté a discuté en détail du match difficile, des changements dans l'effectif, de l'efficacité des remplaçants et de la stratégie actuelle du club de G'uzor.

Selon lui, la rotation est le seul moyen correct d'éviter de perdre des points dans un calendrier serré.

« Il n'y a pas de match facile » : Calendrier serré et raison de la rotation

Le coach de l'AGMK a souligné que les clubs font face à un calendrier très chargé après les matchs des équipes nationales (jours FIFA) :

  • Problème de récupération : « Actuellement, les matchs s'enchaînent rapidement et nous devons retourner sur le terrain dans un court laps de temps. Les gars ont dépensé beaucoup d'énergie lors du match contre Navbahor » ;

  • Match dans 4 jours : « Un autre match nous attend dans quatre jours. C'est pourquoi nous avons effectué une rotation et donné une chance à d'autres joueurs. Ils n'ont pas démérité sur le terrain et ont rempli leur mission » ;

  • Impossible d'atteindre les objectifs avec un seul onze : « On ne peut pas jouer jusqu'à la fin de l'année avec la même équipe. Chaque match nécessite une préparation spécifique et tous les joueurs doivent contribuer à la victoire de l'équipe ».

Sur les leaders entrés en jeu et buteurs

Le sort du match a été décidé par les remplaçants, notamment Asadbek Sobirjonov, auteur de l'unique but à la 84e minute. L'entraîneur a expliqué cette décision :

  • « Ils auraient pu être titulaires » : « Abdurazzoqov, Asad, Siyovash, Ahmad... Ces joueurs avaient beaucoup donné lors du match précédent. C'est pourquoi j'ai décidé de les faire entrer en seconde période, ce qui a porté ses fruits », a déclaré Qosimov.

« Mash'al prépare l'année prochaine » : L'avis de l'entraîneur sur l'adversaire

L'entraîneur de l'AGMK a réagi objectivement à la question sur la politique de Mash'al, qui donne plus de temps de jeu aux jeunes joueurs :

  • L'éthique du jugement extérieur : « Ce que je déteste le plus, c'est de juger de l'extérieur sans connaître l'intérieur, ce n'est pas correct ;

  • Plans pour l'année prochaine : Mais en observant qu'ils donnent leur chance aux jeunes, je peux dire qu'à mon avis, ils ont déjà défini des objectifs clairs pour l'année prochaine. Ils préparent déjà la saison suivante », a conclu le technicien.

Grâce à cette victoire importante, l'AGMK totalise 39 points et poursuit sa lutte parmi les leaders de la Superliga.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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