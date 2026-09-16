L'AGMK arrache la victoire contre le Khorezm dans un match sous tension — L'équipe de Qosimov en quarts

Nous avons été témoins d'une excitation inattendue, d'une intensité inégalée et d'un véritable drame de coupe décidé dans les dernières secondes lors des 8es de finale de la Coupe d'Ouzbékistan. À Olmaliq, l'AGMK a accueilli le club de Khorezm, qui a offert une résistance héroïque sur son terrain. Bien que les protégés de Mirjalol Qosimov aient été favoris dès le coup d'envoi, les visiteurs défendant l'honneur d'Urgench ont opposé une résistance farouche, transformant le match en une véritable bataille de nerfs. À la 60e minute, Siavash Haqnazariy a ouvert le score sur penalty, mais à la 86e minute, Umidbek Sultonov, joueur du Khorezm, a rétabli l'équilibre, frôlant l'exploit de la coupe.

Cependant, un second penalty accordé à l'AGMK à la 90+10e minute par l'arbitre central a tout décidé : Haqnazariy a placé le ballon dans les filets avec sang-froid, signant un doublé et offrant à son équipe une victoire difficile de 2-1. Grâce à ce succès, les « mineurs » sont devenus le 7e participant officiel aux quarts de finale de la Coupe d'Ouzbékistan. Alors, qu'a-t-il manqué aux protégés de Mirjalol Qosimov, comment les secondes ont-elles empêché l'héroïsme du Khorezm, et l'AGMK pourra-t-il soulever le trophée ?

« Deux penalties et un salut à la 90+10e minute » : Chronique des buts du match

Les moments décisifs sur la pelouse d'Olmaliq :

60e minute (1-0) : Après une pression prolongée, l'AGMK a obtenu un penalty et le légionnaire iranien Siavash Haqnazariy n'a laissé aucune chance au gardien ;

86e minute (1-1) : Le Khorezm a montré qu'il ne se rend jamais — à 4 minutes de la fin du temps réglementaire, Umidbek Sultonov a conclu une superbe attaque par un but, plongeant le stade dans un état de choc ;

90+10e minute (2-1) : Dans les dernières secondes du temps additionnel, l'arbitre a désigné le point de penalty ; Siavash Haqnazariy a gardé son calme, transformant le penalty et offrant aux « mineurs » leur billet pour les quarts de finale ;

La 7e équipe des quarts de finale : Grâce à ce succès dramatique, le club d'Olmaliq a officiellement accédé aux quarts de finale de la Coupe d'Ouzbékistan.

Les forces en présence sur le terrain : Compositions

Les joueurs alignés par les entraîneurs pour ce match crucial :

Composition de l'AGMK : Hamidullo Abdunabiyev (gardien), Mirjamol Qosimov, Giorgi Papava, Avazbek O‘lmasaliyev, Dilshodbek Axmadaliyev, Abubakr Rizo Turdialiyev, Aziz Xolmurodov, Nodirbek Abdurazzoqov, Ahmadullo Muqumjonov, Urosh Koyich et le héros du match Siavash Haqnazariy ;

Composition du Khorezm : Umidjon Ergashev (gardien), Abbosjon Otaxonov, Nurjahon Muzaffarov, Sardor Azimov, Rafael Tavares, Maksim Shiryayev, Sunnatulloh Hamidjonov, Suhrob Izzatov, Azizjon Ahrorov, Abror Xo‘sinov et Rafael Sabino Dos Santos ;

Des visiteurs courageux : Le club d'Urgench, avec ses légionnaires et ses jeunes locaux, a lutté d'égal à égal jusqu'au bout contre l'un des leaders de la Superliga.

Les nouveaux objectifs de l'équipe de Mirjalol Qosimov

Conclusions analytiques du match de coupe :

Le facteur Haqnazariy : Le sang-froid et le leadership du milieu de terrain iranien ont sauvé l'équipe d'une élimination inattendue en coupe ;

Alerte en défense : Le but encaissé à la 86e minute et les contre-attaques adverses ont montré une fois de plus que la ligne défensive de l'AGMK manque de concentration ;

La route vers les quarts de finale : Désormais, les protégés de Mirjalol Qosimov poursuivent leur marche vers le titre, avec des adversaires encore plus coriaces attendus aux prochains tours.

Ce thriller de 100 minutes à Olmaliq a prouvé une fois de plus que le statut de favori n'est que théorique et qu'il faut se battre sur le terrain pour chaque victoire.

Selon vous, cette victoire difficile obtenue à la 90+10e minute augmente-t-elle les chances de titre de l'AGMK, ou l'équipe de Mirjalol Qosimov pourrait-elle trébucher en quarts de finale avec un tel jeu ? Quelle note donnez-vous à la performance du Khorezm ? Partagez vos avis en commentaires et diffusez cette analyse de la Coupe d'Ouzbékistan à tous les fans de football !