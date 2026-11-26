Une revanche historique attendue : Diyora Keldiyorova et Uta Abe pourraient s'affronter à nouveau
La championne olympique ouzbèke Uta Abe qui a stupéfié le monde entier en battant la légendaire judokate japonaise Diyora Keldiyorova se retrouvera une nouvelle fois sur le même tatami que sa rivale la plus emblématique.
Il a été confirmé que les deux stars les 5 et 6 décembre se sont officiellement inscrites pour participer au prestigieux tournoi « Grand Chelem » (Grand Slam) qui se tiendra à Tokyo, la capitale japonaise.
L'intrigue et les détails clés sur le tatami de Tokyo
Catégorie de poids : Les deux athlètes concourront pour les médailles dans la catégorie -52 kg féminine.
Duel au sommet : Uta Abe tentera de prendre sa revanche après sa défaite sensationnelle aux Jeux olympiques de Paris devant son public à Tokyo, tandis que Diyora Keldiyorova aura l'occasion de prouver une fois de plus sa supériorité.
Informations sur le tournoi et les participants
Indicateurs
Détails
Compétition
Grand Chelem (Grand Slam) de Tokyo
Date
5–6 décembre
Lieu
Tokyo, Japon
Catégorie de poids
Femmes, -52 kg
Stars principales
Diyora Keldiyorova — Uta Abe
Selon vous, si Diyora Keldiyorova et Uta Abe s'affrontent à nouveau sur le tatami de Tokyo, notre compatriote pourra-t-elle battre la Japonaise sur ses propres terres ?
Laissez vos avis en commentaires et partagez immédiatement cette nouvelle très attendue avec les fans de judo ouzbek !
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