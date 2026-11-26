La championne olympique ouzbèke Uta Abe qui a stupéfié le monde entier en battant la légendaire judokate japonaise Diyora Keldiyorova se retrouvera une nouvelle fois sur le même tatami que sa rivale la plus emblématique.

Il a été confirmé que les deux stars les 5 et 6 décembre se sont officiellement inscrites pour participer au prestigieux tournoi « Grand Chelem » (Grand Slam) qui se tiendra à Tokyo, la capitale japonaise.

L'intrigue et les détails clés sur le tatami de Tokyo