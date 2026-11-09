Sur le tatami des champions : Davlat Bobonov et Diyora Keldiyorova participent au Grand Prix de Zagreb

L'un des tournois prestigieux du calendrier de la Fédération internationale de judo (IJF), faisant partie de la série des Grands Prix du 13 au 15 novembre se tiendra à Zagreb, la capitale de la Croatie.

À ce jour, 507 judokas talentueux de 70 pays ont officiellement confirmé leur participation. Parmi eux, 5 représentants de l'équipe nationale d'Ouzbékistan lutteront pour des médailles et de précieux points au classement mondial.

Le retour attendu de Davlat Bobonov

L'intrigue principale du tournoi de Zagreb pour les supporters ouzbeks est liée au retour à la compétition de haut niveau du médaillé olympique de Tokyo 2020 et champion du monde Davlat Bobonov:

Fin d'une longue pause : Notre talentueux judoka est monté sur le tatami pour la dernière fois lors du « Qingdao Grand Prix 2026 » en Chine, du 26 au 28 juin dernier ;

Lutte pour les points au classement : Après une pause de près de cinq mois, Bobonov, qui concourt dans la catégorie des -90 kg, vise à Zagreb non seulement le podium, mais aussi à accumuler des points cruciaux pour restaurer sa position au classement mondial.

Parallèlement, la participation de la championne des Jeux olympiques d'été de Paris 2024 Diyora Keldiyorovaau sein de l'équipe nationale accroît encore l'intérêt pour la compétition.

Grand Prix de Zagreb 2026 : Composition de l'équipe d'Ouzbékistan

Découvrez les cinq athlètes qui défendront l'honneur de notre pays sur les tapis croates :

Catégorie de poids Athlète Palmarès / Statut -52 kg Diyora Keldiyorova Championne olympique de Paris 2024 -66 kg Azizbek Ortiqov Judoka jeune et prometteur -81 kg Arslonbek Tojiyev Participant aux tournois internationaux -81 kg Murodjon Yo‘ldoshev Judoka expérimenté sur les tatamis mondiaux -90 kg Davlat Bobonov Médaillé de Tokyo 2020, Champion du monde

L'importance du Grand Prix de Zagreb

Dans la catégorie des -81 kg, notre équipe alignera deux représentants : Arslonbek Tojiyev et Murodjon Yo‘ldoshev. Cela démontre la forte concurrence interne et l'objectif d'atteindre des résultats optimaux à cette étape clé.

Ces trois jours de combats intenses réuniront les plus grandes stars mondiales du judo dans la capitale croate et serviront d'étape décisive pour les athlètes afin de consolider leur classement international avant la fin de l'année.