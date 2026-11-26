À Tachkent, le prestigieux tournoi international de judo pour juniors «Saber Tashkent Grand Prix» a pris fin. Au cours de la compétition, les membres de l'équipe nationale junior d'Ouzbékistan ont obtenu d'excellents résultats, remportant un total de 26 médailles (5 en or, 7 en argent et 14 en bronze) et se classant à une honorable 2e place au classement général, derrière la Russie.

Médaillés du deuxième jour

Lors de la dernière journée du tournoi, nos jeunes judokas ont enrichi le palmarès de notre équipe nationale avec 2 médailles d'or, 6 d'argent et 6 de bronze : Médailles d'or (2) :