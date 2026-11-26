Les juniors ouzbeks remportent 26 médailles au tournoi «Saber Tashkent Grand Prix»
À Tachkent, le prestigieux tournoi international de judo pour juniors «Saber Tashkent Grand Prix» a pris fin. Au cours de la compétition, les membres de l'équipe nationale junior d'Ouzbékistan ont obtenu d'excellents résultats, remportant un total de 26 médailles (5 en or, 7 en argent et 14 en bronze) et se classant à une honorable 2e place au classement général, derrière la Russie.
Médaillés du deuxième jour
Lors de la dernière journée du tournoi, nos jeunes judokas ont enrichi le palmarès de notre équipe nationale avec 2 médailles d'or, 6 d'argent et 6 de bronze : Médailles d'or (2) :
+90 kg :
Alibek Durdiyev -63 kg :
Parizoda Yo‘ldosheva Médailles d'argent (6) :
-73 kg :
Chingiz Salimov -81 kg :
Samandar Sunnatov -90 kg :
Elnur Xolmurodov -57 kg :
Zuhra Alimova -70 kg :
Shohista To‘rayeva +70 kg :
Hulkar Baxtiyorova Médailles de bronze (6) :
-81 kg :
Jasurbek Turkmanov -81 kg :
Shohmurod Shomurodov -90 kg :
Jo‘rabek Eshpo‘latov -63 kg :
Xosiyat Sobirova -70 kg :
Poshshajon Jumaboyeva -70 kg :
Ziyoda Shomurodova Tableau des médailles de l'équipe junior d'Ouzbékistan
Type de médaille
Résultat du 2e jour
Résultat total (après 2 jours)
Or
2
5
Argent
6
7
Bronze
6
14
Total
14 médailles
26 médailles (2e place)
Selon vous, parmi ces jeunes judokas ayant remporté 26 médailles au «Saber Tashkent Grand Prix», verrons-nous émerger de nouvelles stars capables de conquérir les podiums des championnats du monde seniors et des Jeux Olympiques dans les années à venir ?
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