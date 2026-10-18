Arsenal arrache une victoire difficile sur le terrain de Nottingham Forest (vidéo)
Dans le cadre de la 7e journée de Premier League, le champion en titre, le club londonien de Arsenal a rendu visite à une équipe combative de Nottingham Forest . Lors de ce match intense et disputé le 18 octobre au City Ground, les Londoniens ont remporté une courte mais cruciale victoire à l'extérieur sur le score de 1-0.
Le sort de la rencontre a été scellé à la 80e minute par l'ailier offensif Noni Madueke , entré en jeu en seconde période.
Une défense solide et une solution à la 80e minute
Nottingham Forest a opposé une résistance sérieuse au champion sur sa pelouse :
Tension en première période : Les hôtes, défendant de manière profonde et organisée, ont repoussé sans faute les attaques dangereuses des leaders des « Gunners » : Saka, Ødegaard et Havertz ;
Les changements réussis d'Arteta : À la pause, Madueke a remplacé Eze, et à la 66e minute, Mikel Arteta a effectué trois changements simultanés (Timber, Merino et Gyökeres), augmentant la pression offensive au maximum ;
Le but de la victoire à la 80e minute : La vague d'attaques incessantes a fini par payer à la 80e minute : Noni Madueke a trompé le gardien adverse Sels pour loger le ballon au fond des filets, offrant à son équipe trois points en or ;
La sérénité de Raya et de la défense : Dans les dernières minutes, les visiteurs ont neutralisé les tentatives de réaction de l'adversaire, préservant ainsi leur cage inviolée.
Feuille de match
Premier League. 7e journée
Nottingham Forest — Arsenal 0:1
18 octobre, City Ground.
But: Madueke (80).
Cartons jaunes : Williams (17), Madueke (53).
Nottingham Forest : Sels, Cunha (Wood, 85), Diomande, Murillo, Muñoz, Mcatee (Hudson-Odoi, 85), Schlager, Williams, Dominguez (Sangaré, 74), Ndoye (Kalimuendo, 74), Delap.
Arsenal : Raya, White (Timber, 66), Konsa, Gabriel, Calafiori, Rice, Guimarães (Merino, 66), Saka, Ødegaard, Eze (Madueke, 46), Havertz (Gyökeres, 66).
Classement : retour à la 2e place
Après cette victoire, la course au titre en Premier League s'est intensifiée :
Arsenal 2e avec 18 points : Le club londonien remonte à la 2e place du classement et continue de talonner le leader Manchester City, qui affiche un bilan parfait de 21 points ;
Nottingham Forest en zone dangereuse : Avec seulement 5 points récoltés, les hôtes restent à la 18e place et poursuivent leur lutte pour le maintien.
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