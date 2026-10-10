Arsenal bat Leeds et relance la course au titre

Dans le cadre de la 6e journée de Premier League, les hommes de Mikel Arteta ont fait preuve d'un véritable caractère à domicile. Après une défaite contre Brighton, Arsenal avait besoin de se racheter devant ses supporters et a décroché une victoire renversante 2-1 face à une solide équipe de Leeds.

Alors que la première mi-temps s'est soldée par un score nul et vierge, les fans ont assisté à une seconde période intense et disputée.

Le drame de la seconde période et un come-back en 8 minutes

Le sort du match s'est joué après la pause grâce à des attaques tranchantes et aux décisions tactiques des entraîneurs :

Le but surprise de Leeds (55e minute) : Les visiteurs ont ouvert le score sur une contre-attaque conclue par une frappe précise de James Justin, plongeant l'Emirates Stadium dans un silence momentané ;

La réponse de Calafiori (62e minute) : Seulement 7 minutes après avoir encaissé le but, le défenseur italien des Gunners, Riccardo Calafiori, a rétabli l'équilibre et relancé son équipe dans le match ;

Le triple changement d'Arteta et le but de la victoire (70e minute) : Entré en jeu à la 63e minute, le Brésilien Bruno Guimarães a inscrit le but décisif 7 minutes plus tard, offrant une victoire précieuse aux locaux. Les visiteurs n'ont pas réussi à égaliser dans les minutes restantes.

La situation au classement

Cette victoire revêt une importance stratégique majeure pour Arsenal dans la course au titre :

Deuxième place consolidée : Arsenal porte son total de points à 15 et occupe solidement la 2e place du classement de la Premier League ;

Leeds reste dans le top 5 : Leeds, qui a bien commencé la saison, occupe la 5e place avec 9 points.

Feuille de match et compositions

Premier League. 6e journée Arsenal — Leeds 2:1 Buts : Calafiori (62e), Guimarães (70e) — Justin (55e).

Arsenal : Raya, White (Gyökeres, 63e), Gabriel, Konsa, Calafiori, Lewis-Skelly (Timber, 63e), Rice, Saka, Ødegaard, Madueke, Havertz (Guimarães, 63e).

Leeds : Trafford, Elvedi, Justin (Nmecha, 79e), Muharemovic, Tanaka (Aaronson, 71e), Bogle, Ampadu, Gudmundsson, Okafor (Wilson, 71e), Stach, Calvert-Lewin.

L'équipe de Mikel Arteta a surmonté ce test difficile avec succès et aborde les chocs des prochaines semaines avec un moral au beau fixe.