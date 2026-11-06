Enzo Maresca révèle les détails de sa discussion tendue avec Donnarumma

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Enzo Maresca révèle les détails de sa discussion tendue avec Donnarumma

L'entraîneur de Manchester Citya révélé avoir eu une discussion privée avec le gardien titulaire Gianluigi Donnarumma avant le match de Premier League contre Nottingham Forest. Les erreurs grossières commises par le portier italien lors des dernières rencontres officielles ont conduit à des buts encaissés, suscitant de vives critiques de la part des supporters et des experts.

Selon City Xtra, l'entraîneur a souligné l'importance de ne pas mettre le gardien expérimenté sous pression psychologique et d'évaluer la situation avec lucidité.

« Le plus important est de ne pas rester bloqué sur l'erreur » : la déclaration de Maresca

En évoquant l'échange avec son compatriote, le technicien italien a déclaré :

  • Reconnaître l'erreur : « J'ai parlé avec Donnarumma. Mais dans certains cas, il n'est pas nécessaire d'exagérer, car les joueurs eux-mêmes comprennent très bien où ils ont commis des erreurs et les reconnaissent » ;

  • Regarder vers l'avant : « La tâche principale maintenant est de ne pas rester focalisé sur cet échec. Il faut passer à autre chose, se concentrer uniquement sur les prochains matchs et aller de l'avant », a déclaré Maresca.

Chiffres et statistiques : la performance de Donnarumma cette saison

Les statistiques du gardien de 27 ans cette saison illustrent les difficultés de la ligne défensive des « Citizens » :

  • Matchs et buts encaissés : Il a disputé un total de 14 matchs sous le maillot de City toutes compétitions confondues, encaissant 20 buts ;

  • Clean sheets : Le portier italien a gardé sa cage inviolée lors de seulement 4 rencontres .

Désormais, Donnarumma entrera sur le terrain contre Nottingham Forest avec l'objectif de tirer les leçons de ses erreurs pour regagner la confiance de son entraîneur et des supporters.

Manchester CityEnzo MarescaGianluigi DonnarummaPremier LeagueFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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