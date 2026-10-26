Lors de la 8e journée de Premier League, Manchester Citya subi sa première défaite après une série de sept victoires consécutives, s'inclinant 1-2 à l'extérieur face à Aston Villa. Malgré ce résultat, les « Citizens » conservent la tête du classement grâce à la différence de buts, bien qu'Arsenal les ait rejoints au nombre de points.

Dans le contexte de cette défaite, l'attention des médias sportifs mondiaux et des centres de statistiques renommés s'est portée sur le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan et de Manchester City, Abdukodir Khusanov — il a été reconnu comme le meilleur joueur de son équipe malgré la défaite.

Les centres d'analyse sont stupéfaits : Khusanov mieux noté que Haaland et Doku

Malgré la défaite, les principaux portails de statistiques internationaux ont attribué des notes très élevées aux performances du jeune défenseur :

WhoScored (8,0) : Les experts du portail ont désigné Abdukodir comme le meilleur joueur de la rencontre. Il a obtenu la note la plus élevée de l'effectif de City, dépassant Jérémy Doku (7,8) et Erling Haaland (7,6) ;

Sofascore (7,4) : Sur cette plateforme également, la performance du défenseur ouzbek a été enregistrée comme la meilleure parmi les joueurs de Manchester City ;

Flashscore (8,0) : Le service a évalué les interventions solides de Khusanov à 8,0, le plaçant juste derrière Jérémy Doku (8,1).

Le tournant tactique à la mi-temps et l'erreur de Maresca

Au cours de la rencontre, les décisions de l'entraîneur Enzo Maresca ont suscité des débats houleux parmi les spécialistes :

Retour dans l'axe après avoir débuté sur l'aile : En première mi-temps, Khusanov a évolué sur le flanc droit de la défense, se montrant actif non seulement en défense mais aussi en participant aux attaques. Cependant, après la pause, l'entraîneur a été contraint de le replacer à son poste naturel, en défense centrale, pour colmater les brèches ;

Les erreurs de Marc Guéhi : Les experts attribuent la défaite de Manchester City à une erreur de composition de l'entraîneur, soulignant notamment que les erreurs grossières récentes du défenseur central Marc Guéhi ont mené aux buts encaissés ;

La demande des fans et des sites : Global Football Vibes Les analystes du portail ont lancé un appel ferme : « Enzo Maresca, arrête d'expérimenter avec Abdukodir Khusanov en tant qu'arrière latéral ! ». Des milliers de fans sur les réseaux sociaux demandent également de confier définitivement le centre de la défense au duo Abdukodir Khusanov et Josko Gvardiol.

Notes finales du match