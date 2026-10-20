Ronaldo demande une réduction de peine à la fédération — la FPF répond de manière inattendue

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Ronaldo demande une réduction de peine à la fédération — la FPF répond de manière inattendue

Les événements controversés autour de l'équipe nationale portugaise ont franchi une nouvelle étape. Selon les informations du prestigieux journal Record le capitaine de la sélection, Cristiano Ronaldo a officiellement adressé une demande à la Fédération portugaise de football (FPF) pour réduire sa suspension d'un mois.

Dans sa requête, l'attaquant vedette a avancé des arguments importants pour justifier une atténuation de la sanction.

Les 3 arguments de Ronaldo et la réponse ferme de la Fédération

Cristiano Ronaldo a présenté trois arguments principaux au comité de discipline afin d'obtenir une réduction de sa peine :

  • « Contribution immense au développement du football » : Sa longue carrière et son influence dans le football mondial ;

  • « Services rendus au sport » : Les succès historiques et les trophées remportés avec l'équipe nationale ;

  • « Contribution décisive à l'établissement de la vérité dans l'affaire » : Sa coopération lors de l'enquête interne.

La décision de la Fédération : La FPF a pleinement reconnu et pris en compte les deux premiers arguments, saluant les services immenses du joueur. Cependant, le troisième argument a été fermement rejeté. Dans son communiqué, la Fédération a souligné : « La plupart des faits étant déjà disponibles dans des sources ouvertes, il n'y avait aucune nécessité de mener une enquête longue et complexe ».

L'origine du conflit : le désaccord avec Jesus

Rappelons que ces sanctions sévères font suite à un incident survenu lors d'un match de Ligue des nations :

  • Remplaçant et départ du camp : Après que l'entraîneur Jorge Jesus ne l'ait pas fait entrer en jeu lors du match contre la Norvège (2-1), la star d'Al-Nassr a quitté le camp de l'équipe de son propre chef ;

  • Suspension d'un mois : Pour ce comportement, la FPF a suspendu le joueur pour 30 jours et lui a infligé une amende symbolique de 255 euros.

Possibilité de retour en équipe nationale en novembre

Malgré le maintien de la suspension, des nouvelles positives apparaissent pour les fans de Ronaldo :

  • Convocation en équipe nationale : Malgré les restrictions, la probabilité que l'attaquant vedette soit appelé pour le stage et les matchs officiels de novembre est très élevée ;

  • Possibilité de réconciliation : Les relations entre l'entraîneur Jorge Jesus et Ronaldo devraient s'apaiser, avec un compromis attendu dans l'intérêt de l'équipe.

Cristiano RonaldoFédération Portugaise de FootballSuspensionJorge JesusFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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